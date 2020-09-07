客家菜直送醫院飄香　呷好逗相報聯新支持在地餐廳

▲聯新國際醫院推出「每月一菜」，支持在地客家餐廳。（圖／聯新提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新冠肺炎疫情衝擊餐飲業，有些店家甚至因此關門歇業。聯新國際醫院支持在地業者，從7月開始與不同店家合作，在院內餐廳推出道地的特色客家菜，讓醫護同仁「呷好逗相報」幫忙宣傳，進而帶動店家生意人潮，提高業績走出疫情陰霾，並且達到社區共好。

聯新國際醫院幫員工加菜，請附近廚藝馳名的餐廳或小吃店，供應拿手客家菜，料理起鍋之後保溫直送醫院，讓同仁可以吃到熱騰騰的客家美食。店家客家菜餚每個月一次，日期和星期皆不固定，讓輪值或排班的醫護人員都有機會可以品嚐道地美食。

7月份是傳承30年老店端出招牌菜「客家小炒」，以五花肉、魷魚、豆干，拌炒蔥、蒜和辣椒，香氣四溢，口感厚實。8月份客家米篩目，也就是台語的「米苔目」，以在萊米與地瓜粉攪勻搓揉，再過篩成白條狀入鍋水煮。炒米篩目香辣可口，炎炎夏日相當開胃下飯。9月份客家燜桂筍，佐以店家特製客家調味，口感清爽又有層次。

聯新國際醫院小兒科主任薛常威醫師，同時也是院內客家文化推廣委員會主席，他表示，醫療院所於疫情期間，受到社會各界及民眾的加油打氣與捐贈，現在國內疫情緩和，餐飲業者需要支持重振齊鼓，聯新國際醫院本著感恩回饋的心意，希望透過「每月一菜」，讓醫護及行政同仁發揮一傳十、十傳百的宣傳效果，幫店家做口碑行銷，扶持在地餐飲業者。

薛常威醫師說，民以食為天，飲食為文化傳承的重要一環，也最平易近人。桃園市擁有全台灣最多客家人口，是全國「客家第一庄」，聯新國際醫院發展客家特色醫院，善盡社會責任，長期致力推展客家文化。

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