印度超中國成代工勝地　科技部長：蘋果已遷移8家

▲印度通訊與資訊科技部長普拉薩（Ravi Shankar Prasad）6日表示蘋果從中國遷移8家代工廠至印度。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

印度通訊與資訊科技部長普拉薩（Ravi Shankar Prasad）7日說，印度正在崛起成為國際代工中心，全球製造商生態系統似乎意識到必須找到中國以外的地方設廠，「蘋果約有8家代工廠已從中國轉移到印度。」

據Zee News報導，普拉薩表示，他很高興告訴大家，蘋果正轉移到印度，有人告訴他，蘋果大約已有8家代工廠從中國轉移到印度；三星則已經在印度設廠了，還想擴大規模。

目前，已有台灣的鴻海、緯創到印度設廠幫蘋果代工製造iPhone，並正在擴充產能；另一家蘋果的重要供應商和碩，也在7月傳出已在清奈申請設立分公司，正尋找適當的土地設廠。

▲韓國三星電子在2005年已在印度設廠。（圖／路透）

韓國三星電子2005年在印度設廠製造智慧型手機，2017年6月宣布投資6.2億美元在印度北方省諾伊達（Noida）設立號稱全球最大的手機製造工廠，占地35英畝（約14萬1640平方公尺），並已於2018年完工，年產1.2億支智慧型手機。

普拉薩表示，當莫迪政府2014年上台時，印度只有兩家製造行動電話的工廠，如今行動電話工廠已經超過250家。印度正以製造相關獎勵機制啟動了「印度自力更生計畫」（Atmanirbhar Bharat），政府邀請全球的企業來到印度，與印度的企業媒合。

他認為，這意味著印度是世界主要經濟體，已成為支持世界經濟的良好經濟力量。

談到中印最近的邊境衝突，普拉薩讚揚印度總理莫迪在拉達克發生中印部隊對峙時，堅定表明立場，明白表示印度不會在主權方面妥協；印度這種「大膽的立場」，全球性地獲得美國、英國、日本、澳洲等國的認可。