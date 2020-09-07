5印度少年在邊界疑遭「解放軍擄走」　趙立堅：不承認所謂領土

▲中印邊界傳出5名印度青少年遭到解放軍擄走。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

中印邊境衝突尚未平息，兩國又再生新的風波，在印度東北部的「阿魯納恰爾邦」（Arunachal Pradesh）打獵的青少年，疑似遭到解放軍擄走，其中2人逃脫回去求救，家屬將尋人啟事放上網，整起事件才曝光，目前印度官方已經進行「軍事熱線」詢問解放軍該事宜。中國外交部發言人趙立堅也對此回應，不承認所謂

阿魯納恰爾邦。

趙立堅在外交部例行記者會上回應表示，「我們從不承認在中國領土上非法設立的所謂阿魯納恰爾邦，不掌握相關案件的具體情況」。

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



《India Today》報導，5名外出打獵的印度青少年在中印主權爭議區阿魯納恰爾邦蘇班西里河（Subansiri）附近打獵，卻突然失蹤，其中2名青少年逃出之後，跑回村莊內求救，指出自己與同伴遭到解放軍擄走，家屬也上網求救，不久這件事曝光驚動印度軍方高層介入。

▲阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）位置 。（圖／翻攝自維基百科）



印度前議員Ninong Ering就在推特上表示，過去幾個月解放軍曾有做過類似行為，這一次印度軍方已經透過熱線希望可以等待解放軍的說法。

陸媒《網易新聞》則報導，當地警方表示並未收到報案，若真的有失蹤事件，也不排除是「迷路」。

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