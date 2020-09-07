美擬將中芯國際列黑名單　陸：濫用國家力量「赤裸霸權行徑」

▲中芯國際。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸晶圓代工大廠中芯國際（SMIC）近日傳出可能被美國政府列入黑名單。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，美國濫用國家力量，對中國企業採取各種限制措施，是赤裸裸的霸權行徑，「奉勸美方停止泛化國家安全概念，打壓外國企業的錯誤做法。」

趙立堅提到，中方已經多次就美方無端打壓中國企業問題表明嚴正立場，一段時間以來，美方在拿不出任何真憑實據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對中國企業採取各種限制措施，這是赤裸裸的霸權行徑，中方對此堅決反對。

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



趙立堅指出，美方所作所為早已戳破了美方一貫自我標榜的市場經濟和公平競爭原則的遮羞布，這不僅違反國際貿易規則，破壞全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，也必將損害美國國家利益和自身形象。

趙立堅強調，奉勸美方停止泛化國家安全概念，打壓外國企業的錯誤做法。

《路透社》4日報導，美國正考慮以中芯國際的技術被解放軍應用為由，將其列入黑名單。消息傳出後，中芯國際於5日發布聲明，強調與中國軍方毫無關係，任何關於「中芯國際涉軍」的報導均為不實新聞，「中芯國際願以誠懇、開放、透明的態度，與美國各相關政府部門溝通交流，以化解可能的歧見和誤解。」