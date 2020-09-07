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歌、劇交織演繹基隆百年歷史！「聖薩爾瓦多的邂逅」全新曲目登場

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▲▼啄木鳥合唱團。（圖／基隆市啄木鳥合唱團提供）

▲基隆市啄木鳥合唱團期望各縣市民眾能透過演出，了解不一樣的基隆風貌。（圖／基隆市啄木鳥合唱團提供）

記者簡仲豪／綜合報導

基隆市啄木鳥合唱團近年常以在地的風土民情為背景，搭配風格不同之曲風，融合國語、台語、原住民語、日語等合唱曲目，展現海洋城市「基隆」的泱泱大度與多元文化的交融風貌。在2019年呼應「大基隆歷史場景」的和平島考古事件，演出「聖薩爾瓦多的邂逅」之後，觀眾給予無盡的好評與迴響，遂有2020年赴桃園市與臺中市交流的演出規劃，期望各縣市民眾能透過演出了解不一樣的基隆風貌。

2020年再度與林玉如編劇及潘鴻瑞導演合作，透過樂曲與戲劇交織呈現400年前在基隆和平島設置「聖薩爾瓦多城」或「北台灣」諸多地區設置修道院與牧靈區的西班牙傳教士，穿梭時空與現今考古工作人員深度對話。

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▲▼啄木鳥合唱團。（圖／基隆市啄木鳥合唱團提供）

▲本團為演出主題與情境設定量身打造4首全新曲目。（圖／基隆市啄木鳥合唱團提供）

此演出藉由考古歷程演繹親情、友情、師生之情、鄉土情懷與矛盾衝突等氛圍，賦予觀眾不同的想像空間，期望乘著啄木鳥合唱團歌聲的翅膀，將古今中外有志之士的「信念」與「夢想」傳達給觀眾。

演唱曲目特別與李忠男大師合作，產出福爾摩沙頌、跳月等曲目，邀請林正琳老師為快樂的出航重新編曲。此外，本團為演出主題與情境設定量身打造4首全新曲目，邀請江佳勳老師創作《海邊來的孩子》，鍾季霖老師打造《垂憐經》、《天黑黑掘的不是芋》與《你敢知影》等曲目。

▲▼啄木鳥合唱團。（圖／基隆市啄木鳥合唱團提供）

▲啄木鳥合唱團搭配風格不同之曲風，融合國語、台語、原住民語、日語等合唱曲目，展現海洋城市「基隆」的泱泱大度與多元文化的交融風貌。（圖／基隆市啄木鳥合唱團提供）

有別於一般合唱團的演出方式，啄木鳥合唱團團員將表演定位為歌中有劇、劇中有歌的演繹型態，搭配溫暖厚實的男聲詮釋，傳達氣勢磅礡、悠遠綿長，詼諧逗趣或鼓舞振奮等風格迥異的曲目，定能讓觀眾無法忘懷、低迴再三。

2020年將「聖薩爾瓦多的邂逅」必定更加精彩，不但能帶領觀眾認識基隆的風貌，更能體驗和平島在大航海時代的歷史舞台地位。啄木鳥合唱團將在9月13日(星期日)14:30於桃園市政府文化局演藝廳、12月12日(星期六)19:30於臺中市屯區藝文中心演藝廳演出。

桃園場次
1.演出時間：2020年9月13日(星期日)14:30-16:30
2.演出地點：桃園市政府文化局演藝廳
3.入場方式：索票入場
4.索票地點：桃園市政府文化局、中壢藝術館、桃園展演中心服務台

臺中場次
1.演出時間：2020年12月12日(星期六)19:30-21:30
2.演出地點：臺中市屯區藝文中心演藝廳(臺中市太平區大興路201號)
3.售票地點：兩廳院售票系統
 

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