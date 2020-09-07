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幾歲懷孕稱為高齡孕婦？ 藥師告訴你高齡孕產婦該注意什麼

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▲台南市衛生局與台南市藥師公會，舉辦「提升高齡孕婦及家人的健康守則及早產辨識知能」講座，教育藥師與民眾認識高齡孕產婦應注意的事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局與台南市藥師公會，舉辦「提升高齡孕婦及家人的健康守則及早產辨識知能」講座，教育藥師與民眾認識高齡孕產婦應注意的事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

現代女性晚結婚、晚生育的情形越來越普遍，因此也就容易變成高齡孕婦，究竟幾歲懷孕稱為「高齡孕婦」？台南市藥師公會理事長吳振名表示，醫學上定義以受孕時滿34歲的婦女就稱為高齡孕婦，高齡孕產婦所面對與承擔的風險較高，因此高齡孕產婦更要注重健康守則與辨識早產的重要。

吳振名也說，「早產」是指寶寶在懷孕滿20週至未滿37週時出生，高齡懷孕發生早產、流產、死產、高血壓、妊娠糖尿病的風險相對增加，且隨著準媽媽年齡升高，胎兒低出生體重、染色體異常或發生其他先天缺陷的機率也隨之提高，因此，「適齡生育」就變得更加重要。

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根據出生通報系統資料顯示，台南市2018年生產年齡在34歲以上產婦有5165位，佔當年度產婦的37.96％，而在2019年則有5207位，比例上升至39.24％，隨著高齡孕產婦所佔的比例逐年增加，吳振名強調「提升高齡孕婦及家人的健康守則及早產辨識知能」更顯重要。

▲台南市衛生局與台南市藥師公會，舉辦「提升高齡孕婦及家人的健康守則及早產辨識知能」講座，教育藥師與民眾認識高齡孕產婦應注意的事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳哲名說，「藥局」在整個醫療健康產業鏈中，扮演著社區民眾的好厝邊，成為許多孕產婦及其家人購買孕產婦及嬰幼兒產品的好去處，因此若能將藥局成為支持性環境，則有助就近協助高齡孕婦及其家人提升相關知能。因此，台南市藥師公會在9月6日舉辦了一場提升高齡孕產婦健康守則及早產辨識講座，同時也教育與會藥師及民眾應注意的高齡孕婦用藥安全相關事項。

▲台南市衛生局與台南市藥師公會，舉辦「提升高齡孕婦及家人的健康守則及早產辨識知能」講座，教育藥師與民眾認識高齡孕產婦應注意的事項。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高齡孕產婦該注意什麼？台南市衛生局與台南市藥師公會提出6個標語讓民眾方便記住：1、高齡懷孕要按時產前檢查。2、高齡懷孕要認識早產預兆。3、高齡懷孕要做好孕期保健。4、高齡懷孕要辨識危險妊娠。5、高齡懷孕要知道產兆來臨。6、免付費孕產婦關懷諮詢專線0800-870870（國語諧音：抱緊您、抱緊您）

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