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2020全聯會40週年會慶　藥師「守護全民健康」責無旁貸

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▲▼藥師,全聯會,黃金舜,健保。（圖／社團法人中華民國藥師公會全國聯合會提供）

▲藥師公會全聯會理事長黃金舜（右）致贈總統蔡英文藥師熊。

圖、文／社團法人中華民國藥師公會全國聯合會提供

2020年為藥師公會全聯會成立屆滿40週年，對於照護全民健康、守護用藥安全的藥師具有深遠意義，藥師公會全聯會於9月5日在台北圓山大飯店舉辦會慶。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院祕書長林志嘉、民進黨總召柯建銘、衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅等諸多貴賓出席盛宴，並於宴中頒發國家防疫貢獻獎，表揚在今年疫情口罩實名制販售中，勞苦功高的傑出藥局藥師、會務與志工，為他們守護國人健康致上最深的謝意。

請繼續往下閱讀...

藥師公會全聯會理事長黃金舜於致詞時表示，回首全聯會過去崢嶸歲月，始終以「迎浪而上，堅持承擔」為宗旨，為全民用藥安全而努力，以創醫、藥、民眾三贏新局為目標。藥師是最貼近民眾的基層照護者，守護全民健康責無旁貸。

黃金舜強調，藥師的職責包含了所有藥品相關業務，從上游藥廠藥品研發、製造、品管，中游的藥商行銷、管理，下游第一線的藥局藥師的藥品調劑、供應。確保民眾能夠有優良藥品可用，而用藥時能達到良好的治療效果並避免藥物之不良反應。全國四萬多位藥師無不兢兢業業，守護著全國民眾的用藥安全。身為藥師的一份子，各位藥師一定認同，我藥師、我驕傲！

世界所稱羨的台灣健保，必須經過一番改革。目前，台灣每人每年的就醫紀錄14次，在亞洲國家平均每人每年就醫3次。全世界先進國家，鼓勵小小病，就近到社區藥局購買成藥或指示用藥，來解除症狀。台灣政府也可教育民眾、鼓勵民眾:小小病自我藥療，除可降低醫生門診量，也避免醫療人員過勞，亦可讓OTC、指示藥的市場變得更為活潑。台灣也可讓觀光客到社區藥局購買OTC、指示藥，帶回國內，相信這個轉變，可帶動台灣生技、製藥產業的發展，並創造高達一千八百億元商機。

藥師公會全聯會期望有朝一日藥師能發揮專業，為民眾的用藥安全把關。除此之外，全聯會也會繼續聯合全國藥師，齊力增進藥學學術，並致力於藥學事業的發展，使藥界在國際發光發熱。

▲▼藥師,全聯會,黃金舜,健保。（圖／社團法人中華民國藥師公會全國聯合會提供）

▲總統蔡英文合影國家防疫貢獻獎受獎人。

▲▼藥師,全聯會,黃金舜,健保。（圖／社團法人中華民國藥師公會全國聯合會提供）

▲總統蔡英文致詞。

▲▼藥師,全聯會,黃金舜,健保。（圖／社團法人中華民國藥師公會全國聯合會提供）

▲行政院長蘇貞昌致詞。

▲▼藥師,全聯會,黃金舜,健保。（圖／社團法人中華民國藥師公會全國聯合會提供）

▲衛福部長陳時中致詞。

▲▼藥師,全聯會,黃金舜,健保。（圖／社團法人中華民國藥師公會全國聯合會提供）

▲食藥署長吳秀梅致詞。

▲▼藥師,全聯會,黃金舜,健保。（圖／社團法人中華民國藥師公會全國聯合會提供）

▲藥師公會全聯會理事長黃金舜致詞。

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