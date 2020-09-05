活活掐死懷胎7月妻！渣男拖屍偽造上吊　殺機曝：第四胎「還是女兒」

▲狠男掐死懷胎7月的妻子，一屍兩命。（示意圖，非本文當事人／取自pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

婚姻不僅是愛情的墳墓，而是真的會丟了性命！河南周口鹿邑縣法院4日開庭審理一起殺妻案，37歲的苗建偉成婚10年，卻殘忍掐死懷胎7月的妻子阿秀（化名），隨後更用死者拇指解鎖手機轉走錢財，再偽造上吊自殺的犯罪現場。阿秀父母透露，是因前三胎生的都是女兒，苗建偉知道第四胎還是女兒後，心生怨恨動了殺機。

據《上游新聞》報導，37歲的苗建偉和妻子結婚已有10年，二人居住在鹿邑任集鄉任南村，育有3個女兒，案發時阿秀已懷孕7個月。

事發於去年10月29日早上，苗建偉將女兒們送上校車後，返回二樓臥室，8時許夫妻兩人因家庭瑣事發生爭吵，他隨後騎在阿秀身上，左手掐脖，右手捂其鼻和嘴；妻子掙扎時從床上摔落，苗建偉則從床上下來，彎腰用雙手繼續掐脖，直至阿秀死亡。

緊接著，苗建偉用亡妻拇指解鎖手機，將妻子支付寶帳戶內的5000多元（人民幣，下同）轉至自己帳戶，還從其皮包內拿走銀行卡。一陣操作後，苗建偉來到一樓鐵棚附近，將繩子拴在鐵棚橫樑上，綁好後返回二樓，抱著屍體來到鐵棚附近，將繩子纏在妻子脖子上偽造上吊自殺現場。

犯案後，苗建偉和親戚一同前往醫院接母親出院，當天下午一行人回到家中。就在這時，苗建偉姐姐聽到苗建偉在鐵棚附近哭喊，說妻子上吊自殺了！隨後，家人租來冰棺，操辦後事。

隔天，苗建偉岳父母子等家屬從廣東河源趕回老家，小舅子認為姊姊不會自殺並報警。苗建偉第一次供述稱，妻子是上吊自殺，但民警調查發現，橫樑距地面有5公尺高，阿秀懷有7個月的身孕，很難自行完成上吊，且苗建偉供述時神色慌張。在第二次供述時，苗建偉終於交代了殺妻的犯罪事實。

▲苗建偉 。（圖／上游新聞）

在昨（4）日的庭審現場，死者父母在訴狀中提及苗建偉的殺人動機，稱阿秀因前三胎生的都是女兒，苗建偉知道第四胎還是女兒後，心生怨恨，動了殺機。

但苗建偉卻辯稱他和妻子感情良好，阿秀因生女兒一事自覺內疚，他還寬慰妻子，生兒生女都一樣，而會痛下殺手，是因為母親出院要花錢，但妻子不給，「一時怒起，誤將妻子掐死。」

然而，公訴人和法官對苗建偉的說法並不認同，雙方同時表示，此前苗建偉和妻子都在外務工，兩人都有賺錢能力，且都有自己的銀行卡。案發時，苗建偉自己的銀行卡上還有3、4萬存款，完全可以用自己的錢支付醫藥費，即便阿秀不給錢成立，留錢也是為了維持自己和孩子的生活開銷，她沒有支付醫藥費的義務。

對此，苗建偉竟回，「我找老婆要錢，自己就可以省一點了。」他還承認，因怕事情敗露後，妻子娘家人將妻子卡上的錢拿走，才將支付寶上的錢轉走並拿走銀行卡。更可惡的是，苗建偉因知道阿秀銀行卡的密碼，竟讓親戚從妻子卡上取錢用來辦喪事。

苗建偉的辯護律師認為，應以過失致人死亡罪追究其刑責。但在整個庭審過程中，苗建偉並未流露出對3個女兒、岳父母、亡妻和亡胎的悔意，只是不停地強調，他沒有故意殺人，而是一時憤怒失手致妻子死亡。據瞭解，法庭並未當庭宣判。