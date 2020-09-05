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人夫偷吃6年無限交纏！北正宮、南小三…她自爆懷孕嗆：我才是最愛

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▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲台北人夫偷吃6年與小三無限交纏，小三還動手術疏通輸卵管要替人夫生小孩（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

台北一名人夫與小三發生婚外情6年，期間讓人在高雄的小三動手術疏通輸卵管，進而懷孕，正宮指控，小三曾囂張傳訊給她嗆聲，「我才是人夫的最愛」，讓她崩潰，決定提告求償。雖然事後小三辯稱，那些訊息全部都是喝醉的氣話，但法官不採信她的說詞，判她應賠償正宮20萬元，可上訴。

正宮主張，她跟老公婚後住在台北，生了2個小孩，原本家庭生活融洽，沒想到2019年9月25日起，她陸續接到以小三、小三姐姐名義傳來的訊息，這才知道老公2014年在高雄市一間卡拉OK店認識小三，雙方進而發生婚外情，小三還為了老公懷孕、墮胎。她稱，自從發現老公出軌後，小三除了自己發送訊息之外，更利用友人、姐姐傳訊息嗆聲，表示自己才是人夫的最愛，讓她痛苦不堪，決定提告求償60萬元精神撫慰金。

對此，小三辯稱，是有與人夫到越南遊玩，但沒有發生性行為，那些訊息只是喝醉後的氣話。但法院勘驗小三傳給人妻的對話發現，內容包括「我全部都說的話都是真的」、「我想跟X哥生一個小孩，去年11月我有去讓醫生開刀做手術讓我懷孕」，更稱要是正宮不向她提告的話，她「不可能拿掉小孩的」。

另外，小三友人也傳訊給正宮，「你老公跟小三在一起6年有了」、「你老公去年有帶她去開刀讓她懷孕，妳根本都不清楚，很多人都知道，只有你一個不知道」；人夫也曾向人妻坦承錯誤，並稱與小三發生過「很多次」性行為，種種行為讓妻子崩潰直喊，「你們兩個在旁人眼裡就是一對夫妻」。

高雄地方法院審理後，認為小三無視正宮為人妻、人母的感受，屢屢傳訊息給正宮，造成對方精神痛苦不堪，審酌她僅有國小畢業，無工作、無收入等狀況，判她應賠償正宮20萬元精神撫慰金。全案仍可上訴。

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