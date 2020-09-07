內蒙殺人犯關15年攏係假！　「保外就醫」後選上民代

▲近日，內蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗的巴圖孟和「紙上服刑」15年引發大陸社會關注。（圖／取自北京日報）

記者陳政錄／綜合報導

近日大陸一起「紙上服刑」15年案例引發關注。公開資訊顯示，1993年，內蒙古男子巴圖孟和犯故意殺人罪被判刑15年，但隨後他以「保外就醫」離開監獄，就此「重獲自由」展開新人生，不但順利拿到「刑滿釋放證明書」，還加入共產黨、選村主任，當上地方人大代表，《北京晚報》評論稱，這明顯就是一部褻瀆法律、戲弄司法公正的荒誕鬧劇。

現年74歲的受害人母親韓傑（化名）向媒體表示，她在這27年來，一直沒有放棄希望，希望有關部門能找出問題，偵查人員必須嚴查誰釋放了嫌疑人，這是我「作為一名母親最後的期盼。」

據報導，巴圖孟和1992年與韓傑之子白永春（化名）發生爭吵，前者連刺後者三刀，導致其送醫不治死亡，而後巴圖孟和自首，法院判處有期徒刑15年，剝奪政治權利兩年。

然而判決不到一個月，巴圖孟和隨即以全身水腫、血尿為由到醫院檢查，申請保外就醫手續，但他並沒有就醫，也一直沒有入監，就此逍遙法外，卻仍在2007年順利拿到「刑滿釋放證明書」，等於在紙面上服完了15年的刑期。

這些年內，巴圖孟和不只返回村里工作，還先後入黨、當選村主任，甚至當選旗人大代表，直到2016年才再次因韓傑連年向官方反應，引起司法機構注意，巴圖孟和還被查出在村主任等工作期間貪汙、職務犯罪的情況。

2018年6月，大陸地方法院對巴圖孟和數罪併罰，決定執行有期徒刑15年。2020年9月4日，因案見近期曝光引發關注，大陸官方由內蒙古自治區黨委政法委組織的聯合工作組進駐呼倫貝爾，官方指稱，將依紀依法嚴肅追究有關人員責任。

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