「登大人」抓緊好時機！ 入秋白露　中醫打造個人化轉骨妙方

▲楊成湛中醫師表示，中醫轉骨的主要課題並非只吃補藥，而是「基本功」的養成。（圖／花蓮慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

春生夏長秋收冬藏是大自然萬物的定律，而中醫認為秋冬養陰是兒童少年發育成長期「轉骨」的好時機。中醫部兒科主任楊成湛強調，時序進入秋天白露節氣，9月7日為今年節令「白露」，也是兒童開始服用中醫轉骨方的適當時機。

中醫認為「脾胃乃後天之本，氣血生化泉源」，脾胃主管食物的消化和吸收，脾胃不好當然對成長會有很大的影響。楊成湛表示，許多家長為了促進孩子成長，往往以傳統「轉骨方」為孩子進補，事實上，這已不符合現代青少年的需要，需要給中醫師辯證論治、量身打造專屬個人需要的轉骨中藥，而不是傳統轉骨方一藥吃到底。

服用中醫轉骨方必須考量青春期的時間點，一般而言青少年從10歲到16歲的生長潛力最大，可根據第二性徵的出現為基準點，太早亂吃補藥有可能會造成性早熟的後遺症。楊成湛表示，中醫轉骨原則是補脾益腎疏肝，但男女調理轉骨也有差別，男生常因運動跌打損傷造成氣滯血瘀，調理的重點在於筋骨及氣血的調理；女生因有經期，所以要調經補血，預防貧血及經期腹痛的發生。

轉骨不僅僅在於長高而已，更重要的是透過調整臟腑機能和改善偏差體質達到促進生長發育的目的。楊成湛表示，有些小孩先天脾胃氣虛，後天失調，長年食慾不振，導致形體消瘦，也有小孩是後天偏食、挑食引起，吃多了含糖飲料及零食，造成營養不均衡或消化不良。這種小孩的轉骨方，應該先從改善腸胃著手，開脾健胃，益氣滋養，或止瀉消積。

楊成湛表示，「睡眠」也是一個重要因素，充足睡眠能刺激生長激素分泌進而幫助長高。另外鼻過敏也會影響生長，長期鼻塞會使血氧濃度降低，易精神萎靡，鼻炎也造成嗅覺遲鈍，使得小孩食慾降低，不僅影響睡眠，也會影響生長發育。適度運動也是很重要，尤其是跳躍運動，如打籃球、排球和跳繩等，都可刺激生長板生長。

要長高的基本功須培養良好的飲食、運動、睡眠等生活習慣。楊成湛表示，只要把握這黃金期好好調養，透過調整臟腑機能和改善偏差體質，增加脾胃吸收，才能有效達到長高的目的。中醫轉骨著重於改善體質與影響生長發育的關鍵因素，同時配合調理脾胃，給適合個人體質的轉骨中藥才能達到事半功倍的效果。

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