這裡的人眼超尖！他只是騎車徘徊立馬被報案...結局暖烘烘

▲屏東縣里港警分局高樹分駐所所長林文謙、警員江秉修護送邱姓廟公回廟 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市美濃區一家廟宇的廟公，騎機車到屏東縣高樹鄉訪友，由於天色昏暗，找不到回廟的路，警方獲報趕往了解，發現對方有講客家話，溝通有困難，找來會講客語的義警小隊長朱耀文協助，帶回派出所，提供便當後，以巡邏車載他、另一警員騎他的機車回廟宇。

▲廟公平安回到廟。

里港警分局高樹分駐所所長林文謙、警員江秉修日前擔服20-22時巡邏勤務，接獲民眾報案，稱在車水馬龍的市區興中路上，有1位年長者，騎著機車四處徘徊，疑似走失，不知如何返家。

兩員獲報趕往現場查看，發現該名老翁年約7旬，神情緊張、漫無目的地騎著機車，上前關心詢問，發現他講話腔調有很重的客家話，由於林、江2員不諳客語，遂立即通知高樹義警小隊長朱耀文前來協助，經朱小隊長以流利的客語與其溝通後，得知該名老翁姓邱、住高雄市美濃區，當天從美濃騎機車至高樹舊寮找朋友敘舊，不料返家時已夜幕低垂，天色昏暗，因一時緊張而迷失方向。

由於他已迷路許久且尚未吃晚餐，警方便先行將其帶返所內安置，安撫緊張情緒，並購買便當供食用，再根據其身上所穿衣物，循線查證得知該老翁在美濃某處廟宇擔任廟公，獨自一人長年以廟為家，由於返回美濃路上，多為人煙稀少之郊區，且光線昏暗，為確保安全，林員便駕駛巡邏車搭載老翁，另江員則騎著老翁機車，一路安全護送返回美濃。

分局分局長楊龍祥肯定林、江2員積極為民服務精神，有助提升警察正面形象，呼籲民眾，若有需要警方協助，請立即撥打110報案專線，警方會立即派員協助。

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