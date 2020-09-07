狼大叔誆看透未來要她獻身改運　灌醉23歲妹強逼「陽氣灌通」



▲黃男假藉神明附身能改運，將23歲的正妹灌醉後性侵。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳凱力／新竹報導

黃姓男子以通靈看運勢的藉口哄騙正妹小咪(化名)到家中趨吉避凶，並告知對方，今年運勢不好，需要獻身改運，再以紅酒將她灌醉後對她性侵。小咪清醒後氣炸，對黃男驗傷提告，醫院也在小咪下體內採集黃男的精液，全案由新竹檢方依乘機性交罪嫌起訴。

檢警調查，46歲的黃男覬覦23歲正妹小咪(化名)年輕貌美，藉口會通靈，不只能趨吉避凶，還能看透未來，利用過年假期約她到家詳談。

黃男跟小咪說，小咪在這新的一年缺乏陽氣，若是想轉運，就要把身體交給他，透過他的「淨化」，能夠讓來年事業亨通，諸事順利，小咪雖半信半疑，但黃男見機不可失，以紅酒哄騙她喝下，在趁她意識不清時，對她性侵得逞。

小咪醒來後發現自己被「硬上」，氣得驗傷報案，醫院也驗出，小咪下體內採集到的男性精液DNA，與黃男相符。

黃男否認性侵，辯稱是小咪酒後自己挑逗他，還伸手摸他下體，檢方並不採信他的說法，全案依乘機性交罪嫌提起公訴。

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