文明碼惹陸網轟：人民是有底線的！　官方急回應「在反思」測試結束

▲蘇州文明碼 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

江蘇蘇州近日在推出「文明碼」，號稱為全國首創，市民可以透過志願活動等方式獲得積分，但若違反法規等就會被扣分，越高分可以享有越多便利。消息傳出後引發不滿聲浪，網友怒批「文明很難量化」、「人民是有底線的」。目前「文明碼」已被標註「測試結束」，蘇州文明辦相關負責人回應「我們也在反思」。

▲ 文明碼測試結束。（圖／翻攝自微博）

蘇州公安官方微信指出，「文明碼」功能旨在「構築起文明積分資訊識別體系，形成市民文明程度『個性畫像』」。其中在交通文明指數適用於18周歲及以上的在蘇人員，基本分是1000分，上限也是1000分，如果違法會被扣分，例如機動車闖紅燈扣50分，酒後駕駛扣100分，參加交通志願執勤則可以加分。文明志願指數則計算志願服務，可以透過參與公共服務加分。

官方表示，文明碼可作為警示和懲戒綜合文明指數低於下限人員的電子憑證，以及外來人口積分入戶志願服務電子憑證，同時文明積分等級高的市民，將會享受工作、生活、就業、學習、娛樂的「優先和便利」。

消息傳出後引發民眾質疑，認為違法行為發生後，除了有交警部門的處罰，還要在「文明碼」上受到所謂的「懲戒」，這顯然是不合理的。還有網友表示，將「文明」如此量化，以「文明」為由對市民進行約束，甚至有劃分「三六九等」的意思，是否有過度管理、介入市民私人領域的嫌疑？

▲蘇州周庄。（圖／記者謝璩安攝）

針對外界的質疑，蘇州市有關部門6日向《澎湃新聞》表示，他們已註意到了外界的各種聲音和議論，「文明碼」正處於測試階段，其初衷旨在倡導文明新風尚，以正向激勵為原則，且以市民自願註冊為前提，不存在強制行為。

上述負責人表示，外界之所以對「文明碼」有較大的反彈和爭議，其實是外界對這個試行方案存在著一定的誤解和解讀，以及擔心公權力過度介入私人和道德領域，「我們也在反思，應該在測試前更多徵求各方面意見，且沒能在第一時間跟進進行充分解讀，導致了外界的誤解和誤讀」。

蘇州市文明辦則表示，目前「蘇城文明碼」階段性測試已經結束。蘇州市各相關部門正在抓緊修訂完善，待今後條件成熟後再推出試行。

此事引發微博網友熱議，「人的道德品質靠一個二維碼來認證嗎？！」、「黑鏡正在上演」、「電子良民證唄，真把自己當太君了？」、「健康碼也是自願註冊…只不過不註冊到處都不能去罷了…」。還有人說「什麼時候先推官員廉潔碼再說這個」、「不先測測人民的公僕 」。