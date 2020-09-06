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蘇州推「文明碼」高分可享便利！　大陸網友哀號：怎麼量化？

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▲蘇州政府推出「文明碼」制度，引起外界討論。（圖／翻攝自微博）

▲蘇州政府推出「文明碼」制度，引起外界討論。（圖／翻攝自蘇城文明碼）

記者劉亭／綜合報導

蘇州官方3日宣布，推出「文明碼」功能，市民可以透過志願活動等方式獲得積分，但若違反法規等就會被扣分，越高分可以享有越多便利。但有大陸網友質疑，文明很難量化，紛紛留言哀嚎。

「你的文明分有多少？」蘇州公安官方微信指出，「文明碼」功能旨在「構築起文明積分資訊識別體系，形成市民文明程度『個性畫像』」；主要包含兩個模塊，「文明交通指數」和「文明志願指數」，未來將上線更多「文明指數」。

交通文明指數適用於18周歲及以上的在蘇人員，基本分是1000分，上限也是1000分，如果違法會被扣分，例如機動車闖紅燈扣50分，酒後駕駛扣100分，參加交通志願執勤則可以加分。文明志願指數則計算志願服務，可以透過參與公共服務加分。

▲蘇州政府推出「文明碼」制度，引起外界討論。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網友們紛紛哀號。（圖／翻攝自微博）

官方表示，文明碼可作為警示和懲戒綜合文明指數低於下限人員的電子憑證，以及外來人口積分入戶志願服務電子憑證；同時，「文明積分等級高的市民將會享受工作、生活、就業、學習、娛樂的優先和便利」。

但許多大陸網友質疑，「這種東西是無法量化的，很容易濫用侵權」、「建議搞個清廉碼，百姓可通過掃碼得知該官員的清廉指數」、「 在中國大陸現今的社會情況看，這個文明碼遲早變成種姓制度」、「文明碼——看起來冠冕堂皇，實則可笑至極！一些自以為是的人發明的招數，估計還洋洋自得」。

北京師範大學網絡法治國際中心執行主任吳沈括則表示，政府可以將「文明碼」作為獎勵依據，但不宜作為懲戒依據，更不能將公民的就業、社保、就醫等基本權利納入懲戒範圍。

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