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19歲女「擠完鼻子痘痘」命危！細菌竄腦狂擴散　醫揭超致命後果

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▲▼19歲女擠痘引发顱內感染。（圖／翻攝自中國寧波網）

▲19歲女擠痘引发顱內感染。（圖／翻攝自中國寧波網）

記者鄭思楠／綜合報導

寧波市寧海縣一名19歲少女小楊（化名）因為鼻樑上長了一顆痘痘，就將它擠掉，結果引發顱內感染，患上「海綿竇血栓性靜脈炎」差點性命不保。醫生警告，在「危險三角區」擠痘造成的深部感染，如果沒有得到及時治療，輕則住進醫院ICU，重則可導致患者死亡。

據《中國寧波網》報導，19歲的小楊面目清秀，正值青春年華，自然對自己的相貌比較關注，因此臉上冒出的痘痘，她都會在第一時間擠掉。前些日子，她鼻樑上長了一顆痘痘，紅紅的，個頭不小，看起來挺礙眼。於是像往常一樣，她順手就給擠掉了。

痘痘擠掉後，小楊的右眼周圍皮膚開始紅腫疼痛，過了幾天，體溫一下子飆升到39.7攝氏度，右眼也出現了腫脹，睜眼困難，連忙到當地醫院就診。

「情況比較嚴重，趕緊轉醫院吧！」醫生的話讓小楊和家人嚇了一跳，於是趕緊來到寧波市第二醫院發熱門診就診，經眼科轉診後轉到神經內科就診。

經過診斷，小楊患上了「海綿竇血栓性靜脈炎」，這是一種嚴重的顱內感染。該病如果沒有得到及時的治療，可導致患者死亡。

▲▼長痘痘,青春痘,擠痘痘。（圖／記者李佳蓉攝）

▲危險三角區別亂碰。（圖／記者李佳蓉攝）

「患者剛來的時候，病情是比較嚴重的，體溫持續在39攝氏度以上，女孩的右眼外凸，眼球已經僵死無法轉動，瞳孔擴大，對光反射消失，多組顱神經受累，這都是海綿竇嚴重感染的徵象，同時我們發現患者的腦膜刺激征陽性，海綿竇的炎症已經擴散，出現了腦膜炎，繼續進展隨時有生命危險。」接診醫生、神經內一科副主任韓錕副主任醫師說，經過積極的抗感染治療，小楊的病情逐步穩定下來，目前體溫已經恢復正常，眼球活動和對光反射都有所恢復。

那小楊是如何患上如此兇險的疾病的？神經內一科薑雅芬副主任醫師解釋，小楊的痘痘長在「危險三角區」上，「危險三角區」即面部以嘴唇畫一條直線，以鼻根部為一個點，連接起來的區域就是危險三角區。

薑雅芬指出，「這裡的血管豐富但沒有靜脈瓣，如這個部位發生感染後，若隨意搔抓、擠壓、挑破、熱敷等都可導致炎症迅速擴散，可使膿液和靜脈內含細菌的栓子進入顱內海綿竇，引起顱內海綿竇血栓性靜脈炎。」

她警告，除了海綿竇靜脈炎，擠「危險三角區」的痘痘還有可能引起腦炎、腦膜炎，都是可能致命的疾病。

那麼，這麼部位長痘痘了，該如何處理呢？薑雅芬提醒，長了痘痘，如果不嚴重，可保持面部清潔，等它自然痊癒；如很嚴重，最好到正規醫院的皮膚科就醫，通過藥物治療或者進行痤瘡挑刺，部分患者可能需要進行相應的內分泌調節治療。

皮膚科專家提醒，適當增加運動，多飲水，多吃蔬菜和水果，少吃脂肪、糖類和辛辣等刺激性食物，做好臉部清潔，養成良好的衛生習慣，保持充足的睡眠，保持開朗的心態，可以有效減少痘痘出現的幾率。

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