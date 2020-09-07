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10歲妹在家寫作業...3天後「陳屍農田」慘遭性侵！兇手竟是親堂哥

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▲▼ 10歲女童被殺。（圖／封面新聞）

▲10歲女童遇害。（圖／封面新聞，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣西桂林10歲的女孩純純（化名）在家做作業，隨後突然失蹤，3天後被發現陳屍家附近的農田，而兇嫌竟是住在隔壁的堂哥！更令人痛心的是，純純在死前曾面臨兇手的性侵犯。

據《封面新聞》報導，事發於5月10日，當天獨自一人在家裡寫作業，但隨後失去蹤影，只有窗臺上放著留給媽媽的半杯奶茶。純純父親蔣全心和妻子打電話報警，之後四處走街尋找，但毫無線索。就在當天下午，蔣全心從女兒的好友那裡得到一個重要線索，「純純被抱上了一輛黑色麵包車」。

得到線索後，警方開始查看監視器，然而找遍附近所有監視器畫面，都沒有找到那輛關鍵的「黑色麵包車」，這讓他們感到困惑，男童說的話究竟是真是假？男童父親後來拒絕兒子受訪，「他一開始那麼說，是不懂事亂說的。」

▲▼ 10歲女童被殺。（圖／封面新聞）

▲受害女孩父親指向第一埋屍現場。

到了5月12日下午，警犬在農田裡找到了一隻紅色拖鞋，蔣全心認出來那是女兒的，腦袋裡「嗡」的一下，他哭了出來，　「我當時想女兒肯定出事了，沒有了。」

鞋子找到後，警方讓蔣全心他們在現場蹲守一個晚上，看能不能發現一些新線索。於是蔣全心和哥哥、弟弟、堂弟，分成2組蹲守在拖鞋發現地點的兩側，直線距離約100公尺，「我們看見了3束燈光，晚上看得很清楚」，但當時民警讓他們不要驚動對方，只是跟蹤。事後才知道，原來當時兇嫌正在轉移屍體，蔣全心很後悔沒有在當晚把兇手抓住。

▲▼ 10歲女童被殺。（圖／封面新聞）

▲轉移屍體當晚，純純親屬就從這棟樓看到燈光。

女兒失蹤3天後，警方在離家500公尺外的耕地裡發現純純的屍體。當天晚上，犯罪嫌疑人被警方抓獲，竟然是鄰居家33歲的阿蔣（化名），而他是純純的堂哥。嫌犯辯稱，他是來純純家偷竊，被撞見所以選擇殺人滅口。

但蔣全心駁斥，「我們家那麼窮，大家是親戚都很瞭解，怎麼可能是來我家偷東西。」他隨後從檢察院得知，女兒曾遭到猥褻，這更讓他認為此案不只是盜竊被撞見殺人那麼簡單。

▲▼ 10歲女童被殺。（圖／封面新聞）

▲兇嫌指認埋屍現場。（圖／封面新聞）

據瞭解，阿蔣今年33歲，一直單身，之前和受害人一家關係挺不錯，會一起吃飯，也有互相借錢的情況。阿蔣的兄長阿青（化名）對弟弟涉嫌犯罪的原因和細節表示「並不清楚」，隨後又補充說，弟弟患有癲癇病，發病的時候腦子就會不清楚，但不會有暴力行為，只是腦子有些糊塗。

阿青回憶說，案發後弟弟的行為看不出什麼異常，該幹活照樣幹。純純失蹤後，蔣全心也曾看見過兇手，當時他打完農藥坐在椅子上休息，他詢問純純去哪了，對方卻愛答不理的，「我以為他是打農藥累了，所以不愛說話。」蔣全心萬萬沒想到，自己的鄰居和親戚竟然是兇手。

案發後，蔣全心和妻子不願再在家裡住，搬去岳父母家，將近4個月後兩人才回到家，要把女兒入學的被子洗乾淨曬乾，「老覺得女兒還在身邊。」說完，蔣全心泣不成聲。家中，女兒留給媽媽的半杯奶茶，還放在窗臺上。

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