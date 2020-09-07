孫大千：政府花百億擺平豬農反彈　逼著人人拿根銀針

▲前立委孫大千諷刺蔡政府開放美豬牛「反正吃不死人」。（圖／翻攝自Facebook／孫大千）

記者蕭羽耘／台北報導

蔡政府開放美豬、美牛進口風波持續延燒，前立委孫大千7日表示，只要吃不死人，就當作是共體時艱；逼著人人拿一根銀針，在享受食物之前，先測試一下。

孫大千直言，開放美豬美牛進口，根本就是一個「喪權辱國，勞民傷財」的決定；因為開放美豬美牛進口，政府要花上百億的經費來擺平國內養豬產業的反彈，甚至揚言，100億如果不夠，還可以再加碼100億。

對於瘦肉精影響人體健康的疑慮，孫大千7日透過臉書發文表示，許多醫師和營養師被迫要昧著良心，來替政府的政策背書，違反專業倫理，用欺騙手段安撫民眾，只要吃不死人，少量有毒物質累積在體內，就當作是共體時艱，為國犧牲嗎？」

孫大千批評，因為開放美豬美牛進口，搞到台灣人民人心惶惶，從此選用食物都要提心吊膽，深怕一不小心就會吃進瘦肉精；特別對於孕婦和孩童，以及慢性病患者，更是後患無窮，「這是要逼著人人拿一根銀針，在享受食物之前，先測試一下嗎？」

他表示，不管是中央政府或者是地方政府，都必須額外編列龐大預算，來因應稽核標示的費用支出，這些民脂民膏不是原本可以用在更有意義，以及更為急迫的事項？這也導致小攤商在出售豬肉產品時，連一片兩片都要標示產地來源，既費時又費力，政府顯然是認為，這些小攤商的時間是多到用不完。

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