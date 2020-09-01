「再拍打爆你機器！」醉男四面佛前自撞燈桿　囂張怒嗆記者被活逮

▲楊男在四面佛前酒駕自撞燈桿，被警方發現追上活逮。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中山區1日凌晨4時許，一名男子在林森北路酒店消費後，開車載著朋友行經民生東路一處四面佛廟宇時，自撞路旁燈桿，全程被後方巡邏警員目擊，警方上前查看時駕駛卻踩下油門逃跑。警方一路尾隨同時呼叫支援，最終在錦州街成功攔下男子轎車，經酒測數值高達0.49mg/l，警方已將男子及同車友人帶回，將依公共危險罪法辦。

據了解，楊姓男子（27歲）與友人凌晨在林森北路一間酒店消費，結束後載友人回永和住處，行經民生東路一處四面佛廟宇前，酒駕自撞路旁燈桿，車頭保險桿整塊破裂，滿地都是車體碎片，撞擊全程都被後方警員目睹，於是開啟警笛上前查看。楊男發現警方上前，趕緊驅車逃逸。

▲警方將楊男上銬帶回法辦。（圖／記者游宗樺攝）

警方發現轎車拒檢逃逸，於是沿路跟隨，同時呼叫支援進行圍捕，最終成功在錦州街攔下該輛轎車，喝令車上2人下車。警方聞到他們身上都帶有濃濃酒味，於是對駕駛進行酒測，楊男酒測值高達0.49mg/l，於是立即依法將他上銬逮捕，同時依法對同車乘客連坐開罰，現場將2人帶回派出所進行偵辦。

楊男及其友人在面對警方詢問時，發現記者在旁拍攝，出言不遜不斷挑釁記者，不但脫口嗆聲「是沒新聞好拍了嗎？」、「又不是重大刑案？」，楊男上警車前還怒譙記者三字經「再拍打爆你機器！」態度十分囂張。警方訊後將依公共危險罪對楊男進行偵辦，並調閱監視器釐清事故原因。

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