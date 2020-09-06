蒙古男台中載妹被攔「飄酒味」拒酒測脫衣落跑　女友遭丟包超怒

▲蒙古籍男交換生巴特酒駕，還丟包女友想自己逃跑。（圖／東森新聞）

記者張靖榕／綜合外電報導

台中市第四警分局大墩派出所員警昨清晨因女子安全帽未繫帽扣，攔下一對騎乘重型機車的男女，要實施酒測時卻遇到各種無賴抵抗。27歲蒙古籍男子巴特起出不願配合酒測，甚至脫下上衣狂奔逃離現場，被警方帶回派出所後，他女友相當生氣，巴特竟然棄自己於不顧，把她留在原地。

巴特及同為27歲的女友柑拔於當日清晨近5點，在惠文路、向上路口被巡邏員警攔下，渾身充滿酒氣。當員警要求酒測時，巴特不但不願意配合，還使出渾身解數拒絕酒測，甚至一度不顧女友，脫掉上衣後拔腿狂奔要逃離現場，直到500多公尺後被員警追上，才被帶回現場。

▲巴特落跑失敗被逮，坐在地上大力喘氣，傻眼的女友站在一旁。（圖／東森新聞）

巴特用盡語言不通、要找老師、狂喝水催吐等招數後，被員警警告拒測要被罰18萬並扣下機車，才終於接受酒測，結果確實超標。

巴特及柑拔為蒙古來台的交換生，開學前夕與同學在夜店喝酒狂歡後酒架，巴特被發現沒有駕照和國際駕照，另被依公共危險罪送辦。柑拔則因未繫安全帽扣被開處罰單，但令她難過得流下淚的原因是，男友竟然只是為了拒絕酒測，當場把她丟包在原地，自顧自地逃命去。