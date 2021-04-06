把你寵上天！完美情人TOP3星座　跟他們戀愛簡直撿到寶

▲好想談戀愛啊！快來看看哪些星座是完美情人。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

有一句叫「別人的男友或女友從來都不會讓人失望」，到底是哪些男女朋友這麼完美呢？科技紫微網整理出「完美情人」TOP3星座，跟他們戀愛簡直撿到寶！

獅子座

[廣告]請繼續往下閱讀...

霸氣的獅子座絕或許不是最完美情人，但絕對是最寵你的情人！獅子座喜歡一個人時，會忍不住想把最好的都給你，即使你說想要天上的星星，他也會想辦法摘下來給你，在獅子座心中，他的情人就是最完美的，看情人的眼神自帶濾鏡，美顏開到十級，缺點被磨皮到原地消失，他們喜歡製造驚喜，總是不求回報的付出，只為了看到情人開心的樣子，因為這就是他們的成就感來源。

巨蟹座

巨蟹座的愛是由一點一點的生活細節累積呈現的，讓情人時常感覺到自己被愛包圍，因此巨蟹座絕對是結婚對象首選！巨蟹座很在乎情人的感受，你不用說出來，他會自己偷偷觀察你的反應，記下你喜歡什麼、不喜歡什麼，如果兩人吵架，巨蟹也會是先低頭的一方，巨蟹座對於感情，永遠都是抱著想要長久在一起的心態來付出的，給情人最好的陪伴、和最好的照顧，是他們最大的溫柔。

摩羯座

不擅長說甜言蜜語的摩羯座，其實會用行動證明他們的愛，被認為在感情裡就像個傻瓜的他們，其實愛上一個人後，就會把對方放在人生清單的首位，未來的每一個計畫都有你，摩羯的愛深沉、而且充滿分量，非常重感情的他們，一旦做出選擇就會很執著，變得很有耐心，他對情人的付出毫不吝嗇，可以說你給他一分，他還你十分，要得到摩羯座的愛不容易，但如果得到了，說是撿到寶一點也不浮誇！