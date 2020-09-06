民進黨揭真相：江啟臣推食安公投反美豬　想拚主席連任

▲國民黨全代會，歷任黨主席吳敦義、朱立倫、馬英九、江啟臣、吳伯雄、洪秀柱等人出席。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席江啟臣6日於全代會宣布發起「食安公投」反對美國豬肉進口。民進黨發言人顏若芳表示，若僅是為了個人政治目的而操弄社會對立，無怪乎外界將國民黨所謂之公投視為江啟臣拚連任之政治操作。

顏若芳表示，最早開放含萊克多巴胺肉品進口的，就是2012年的國民黨政府，當時國際標準與科學上的證據還尚未完備；而如今就在國際標準與科學證據越來越明確，民進黨政府更負責任的參照CODEX與日韓等先進國家的嚴格標準作為開放依據，確保國民的食安與健康。

顏若芳指出，國民黨在拿不出任何科學證據的狀況下，屏棄可以客觀檢驗的科學標準，把嚴肅的公投當成政治議題的發動機，這種為反對而反對的行為，更讓人不禁懷疑，國民黨不斷自我否定的立場，只是為了反對「台美貿易正常化」。

顏若芳表示，江啟臣在從政前，還是一個研究國際政治的學者，不可不知道當前國際經貿局勢正快速變遷，而在這個關鍵時刻，台灣必須展現處理國際經貿問題的能力與決心，加速與國際的接軌，確保台灣在新一階段的國際經貿格局中扮演關鍵角色。

顏若芳說，台灣要掌握機會，朝野合作、中央地方合作，用合作取代對抗，現在要的不是「公投」，而是「共同」，一起「共同」守護大家的健康，讓台灣在國際上更有信用，讓台灣走出去。

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