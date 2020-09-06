▲ 小花蔓澤蘭全國防治日，新北號召百名志工集合拔草500公斤。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府5日於土城區淨慈寺後山號召百名志工「新北小花終結者」集合，共同移除500多公斤外來入侵植物小花蔓澤蘭，移除後並於現場種植原生物種烏來杜鵑，雙管齊下，營造適合在地物種的生態環境，除與「生物多樣性超級年」相互呼應，更為每年一度的「小花蔓澤蘭全國防治日」增添不同意義。

農業局長李玟表示，今年是「生物多樣性超級年」，為維護生物多樣性，本局自1月起即邀集保育志工欣賞生態電影「黑熊來了」，讓民眾重視棲地保育問題、4月雷公蛙野放活動、5月是鐘萼木等原生植物種植、8月是艷紅鹿子百合復育成果展，9月5日為響應「小花蔓澤蘭全國防治日」及後續秋螢復育接棒，一同為維護生物多樣性努力。

▲ 小花蔓澤蘭的葉子。

農業局指出，俗稱「綠癌」的「小花蔓澤蘭」被國際自然保護聯盟（IUCN）列為世界百大外來入侵種，為了提升小花蔓澤蘭防治成效，每年8月15日至9月15日訂為「小花蔓澤蘭防治月」，9月的第1個星期六為「小花蔓澤蘭全國防治日」。

農業局說，小花蔓澤蘭繁殖能力驚人，無數株的藤蔓沿著大樹底部開始向上攀爬，纏著樹幹，最後侵襲整片森林，使大樹失去與陽光接觸的空間，無法行使光合作用，讓林木不敵藤蔓入侵，終以枯萎作結。小花蔓澤蘭危害多出現於荒廢之農田、果園及山坡地上，為維護新北市豐富且多樣化的生物資源，應即時防治清除避免小花蔓澤蘭危害蔓延。

農業局表示，外來入侵物種防治與原生物種保育是息息相關的，新北市政府除了清除如互花米草、小花蔓澤蘭、班腿樹蛙、亞洲水龍（綠水龍）、埃及聖鹮等外來入侵物種，以維護原生物種生存環境之外，更進一步復育如烏來杜鵑、台灣百合及豔紅鹿子百合等原生植物，恢復生活環境的生物多樣性。而藉由活動推廣公民科學家的精神，也可以讓民眾於活動過程中學習到科學知識，進而共同守護生物多樣性。

農業局呼籲，為維護我們的自然環境，避免家園遭受小花蔓澤蘭的危害，可將觀察到的資訊填寫於小花蔓澤蘭危害調查紀錄表內，或加入「小花終結者」計畫，如有相關疑問歡迎來電洽詢，電話：02-2960-3456轉3122李先生。

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