北車「最嗆街友」喊單挑…反被猛踹51下慘死！法官：這不是殺人

▲曾男毆打陳男的行徑，遭檢方依殺人罪起訴，但法官認定無殺人犯意，改依傷害致死罪判刑。（示意圖／記者賴文萱攝）



記者陳羿妏／台北報導

台北車站今年2月4日清晨發生一起鬥毆意外！一名陳姓街友酒後挑釁一名新來的曾姓街友，遭對方踹踢51下後，全身多處骨折、大量出血身亡。事後曾男被檢方依殺人罪起訴，但台北地院日前審理，認定曾男無殺人犯意，依傷害致人於死罪，將曾男判刑8年6月，可上訴。

判決指出，曾男因無法負擔高額租金，今年1月開始於台北車站外打地鋪夜宿，平時陳男常於酒後找其他遊民麻煩，也會不時恫嚇曾男，兩人產生多次口角。今年2月4日清晨，曾男遭喝醉的陳男嗆聲「單挑」，一氣之下先是揮拳揍陳男臉部，接著朝其全身多處部位連續猛踹51下，害陳男倒地不起，送醫後大量出血身亡。

曾男坦承犯行，辯稱陳男酒後會不讓其他街友打地鋪，欺負街友們，而案發前一天，陳男曾打他，並拿尖物抵住他的脖子恐嚇約1分鐘，到了案發當天前一小時，他坐在台北車站門口外與陳男聊天，陳男先是用手打了他的臉，緊接著全身酒味跑來嗆聲「不爽來單挑」。

曾男表示，原本可以不理會陳男，卻擔心若不跟去，恐怕陳男會找他麻煩，就決定跟隨陳男腳步，而兩人之間沒有仇恨、恩怨，當時他只是氣憤之下才會一直連續攻擊，不是要陳男死，他強調只是要傷害、教訓陳男，不知道會這麼嚴重。

目擊遊民稱，陳男不喝酒時人很好，但酒後會失去理智、會打人、找別人麻煩，大家看到陳男喝酒都會閃，在台北車站的遊民都知道此事，案發當時他有看到曾男把陳男打倒，並用腳亂踢，也有聽到陳男說「你欺負這些老人、女人、遊民，人家已經夠可憐了，你還欺負人家」。

在北車服務的鐵路警察則說，陳男喝酒後會欺負站區內的女遊民，或是比較弱小的人，他從2019年10月間到台北分駐所服務以來，已聽過陳男與其他遊民發生過2、3次衝突，其中有拿酒瓶打別人的頭，或是恐嚇別人等，至於曾男跟陳男的衝突，他倒沒有聽過或處理過。

對此，法官勘驗相關說詞、證據，認為曾男的行為僅算傷害致死犯行，考量曾男犯後坦承犯行，表示想與陳男家屬道歉、祈求原諒，在獄中也有抄寫佛經，審酌後，依傷害致人於死罪，將曾男判刑8年6月，全案仍可上訴。



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