　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女街友肚子痛倒路邊…竟是將臨盆！護理師「紙板上」協助分娩　45萬網友讚爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張方瑀／編譯

菲律賓大馬尼拉地區的一名女街友日前肚子痛倒在路邊，當地救援隊趕到時，發現原來這名街友是名孕婦，但現場沒有人受過相關訓練，所幸他們突然發現一名穿著護理師制服的女子經過，立刻請求協助，而這名護理師也二話不說開始「就地」在紙板上協助分娩，最後孩子平安出生，這名護理師的事蹟也在網路瘋傳。

根據《紐約郵報》、《CNN Philippines》報導，大馬尼拉地區馬卡蒂市（Makati）一名女街友日前肚子痛倒在路邊，社區救援隊獲報後趕往現場，才發現女子是一名孕婦，而且即將分娩。現場的救援隊全是男性，且都沒有受過相關訓練，所幸此時他們發現一名穿著護理師制服的女子，便立刻請她協助。

這名任職於「健康維護組織」（HMO）的29歲護理師平格爾（Lorraine Pingol）二話不說開始「就地」在紙板上協助孕婦分娩，她不但冷靜地完成接生，還剪斷了臍帶，確保整個胎盤從子宮中取出，非常的專業。平格爾說，當時她其實趕著去上班，「也許是上帝要我睡過頭，這樣我就能夠幫助這名母親了。」

她接受採訪時表示，現場沒有其他人能夠提出幫助，儘管距離上一次協助分娩是10年前的事，但當責任召喚時，就會義無反顧，「我們有發過誓，無論你在哪裡，是不是在上班，當有人需要你時，基於人道主義，你就必須幫助他們，因為你是一名護理師。」

據了解，這名街友母子均安，目前人都在醫院接受治療。平格爾的事蹟也在網路上瘋傳，《ABS-CBN》的報導在臉書上已經吸引45萬人按讚、2.2萬人分享；網友紛紛表示，這名孕婦真的非常幸運，也很感謝平格爾的無私。

 

Marami ang humanga sa nurse na si Lorrainne Pingol nang tulungan n'yang manganak ang isang street dweller sa Osmeña...

ABS-CBN News 發佈於 2020年8月18日 星期二

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
乾隆七星劍插「麻豆龍喉」力破出皇帝傳說　神秘巧合連結陳水扁和
巴威颱風最快明晚生成　「2條件」達成海陸警齊發
女肚子痛倒路邊將臨盆！護理師「紙板上」協助分娩45萬人感動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

反普丁政敵「喝下暗毒茶」　上機全身緊繃迫降送醫…擔架上鬼泣哀號影片曝光！

南韓醫師今集體罷工！新冠單日確診「破300例」...篩檢院所可能被迫關闢

超狂午睡！越南上班族「5人一室不見頭」...日人驚嘆：如太平間

倒戈反川普！美國CIA、FBI共和黨籍大咖　73人共組「拜登後援會」

女街友肚子痛倒路邊…竟是將臨盆！護理師「紙板上」協助分娩　45萬網友讚爆

疫情沒停先放寬！NHK：日本擬9月開放持居留簽證者再入境

菲律賓店家賣產地「中國馬尼拉省」護髮霜　市長震怒「臉書直播」勒令停業

民主黨最新黨綱「刪一中政策」　只剩《台灣關係法》：絕對支持台灣民意！

撤僑專機「斷兩截」現場罹難者確診！　搜救地成培養皿「26名救援人員」中了

全球日增26萬人染疫！法國通報逾4700例「重回高峰」　印度創單日新高

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

《只因我們天生一對》WatTine甜蜜回歸！　Bright撲倒Win…「摸頭殺」超寵溺

反普丁政敵「喝下暗毒茶」　上機全身緊繃迫降送醫…擔架上鬼泣哀號影片曝光！

南韓醫師今集體罷工！新冠單日確診「破300例」...篩檢院所可能被迫關闢

超狂午睡！越南上班族「5人一室不見頭」...日人驚嘆：如太平間

倒戈反川普！美國CIA、FBI共和黨籍大咖　73人共組「拜登後援會」

女街友肚子痛倒路邊…竟是將臨盆！護理師「紙板上」協助分娩　45萬網友讚爆

疫情沒停先放寬！NHK：日本擬9月開放持居留簽證者再入境

菲律賓店家賣產地「中國馬尼拉省」護髮霜　市長震怒「臉書直播」勒令停業

民主黨最新黨綱「刪一中政策」　只剩《台灣關係法》：絕對支持台灣民意！

撤僑專機「斷兩截」現場罹難者確診！　搜救地成培養皿「26名救援人員」中了

全球日增26萬人染疫！法國通報逾4700例「重回高峰」　印度創單日新高

轟轟轟轟！教士又敲滿貫砲　連4場夯大滿貫史上第一

中職／兄弟下半季墊底　周思齊邀全隊當癩蛤蟆

竹聯幫大哥討某錢「強押辦帳戶+電話卡」　轉售詐騙集團...被害人險成共犯

心儀女同事被追走！22歲男不忍心報復「女神」　竟然砍她室友洩憤

經營客人像對待家人　東森自然美店長黃馨儀用心拚出好成績

非防疫旅館收檢疫者　柯文哲：傍晚不能清楚交代就公布旅館

蘇貞昌諷「靠左會出事」　侯友宜聲援彰化：中央該聽見問題所在並修正

港「全民普檢計畫」最快今日公布　「為期兩週」或於9/1起開始實施

漁民注意...連2日雷達偵獲「私自放籠」　違規漁船遭無人機蒐證

恐怖無罪判決！「黑道太子爺」抓童倒掛4樓外牆　出監再成金飾大盜

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

國際熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

中共要武統台灣就像征服香港　西方無能為力

即／北韓金與正受託「統治國政」！

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

台遠洋漁船被控虐待漁工　美下令禁止交易、入港

素食女逛超市！驚見「陽具狀素香腸」

撤僑專機罹難者確診！　搜救地成培養皿「26名救援人員」中了

女街友將臨盆　護理師路邊協助分娩

前川普策士班農　募款詐欺被捕

72hrs瘋狂落雷　加州野火萬人撤離

民主黨最新黨綱「刪一中政策」　只剩《台灣關係法》

那指收盤創歷史新高！　美股三大指收紅

英男在新加坡涉毒　判鞭刑24下

更多熱門

相關新聞

菲店家賣產地「中國馬尼拉省」護髮霜遭停業

菲店家賣產地「中國馬尼拉省」護髮霜遭停業

菲律賓馬尼拉市有4家店因為販售產地標為「中國馬尼拉省」的一款護髮霜，今天被市長莫雷諾（Isko Moreno）勒令停業。

英男在新加坡涉毒　判鞭刑24下

英男在新加坡涉毒　判鞭刑24下

孕婦騎車被狗追　飼主竟當沒看到

孕婦騎車被狗追　飼主竟當沒看到

彰化半年採檢超過3位數　陳時中：若有醫師判斷追回經費可能性小

彰化半年採檢超過3位數　陳時中：若有醫師判斷追回經費可能性小

香腸伯殺街友案　判刑20年定讞

香腸伯殺街友案　判刑20年定讞

關鍵字：

街友孕婦護理師馬尼拉菲律賓東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

台南男女騎車追撞雙亡　警找到肇逃駕駛

導演證實　羅賓威廉斯生前有些不對勁

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

台南19歲男女騎車追撞雙亡　最後身影曝光

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面