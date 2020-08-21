女街友肚子痛倒路邊…竟是將臨盆！護理師「紙板上」協助分娩　45萬網友讚爆

記者張方瑀／編譯

菲律賓大馬尼拉地區的一名女街友日前肚子痛倒在路邊，當地救援隊趕到時，發現原來這名街友是名孕婦，但現場沒有人受過相關訓練，所幸他們突然發現一名穿著護理師制服的女子經過，立刻請求協助，而這名護理師也二話不說開始「就地」在紙板上協助分娩，最後孩子平安出生，這名護理師的事蹟也在網路瘋傳。

根據《紐約郵報》、《CNN Philippines》報導，大馬尼拉地區馬卡蒂市（Makati）一名女街友日前肚子痛倒在路邊，社區救援隊獲報後趕往現場，才發現女子是一名孕婦，而且即將分娩。現場的救援隊全是男性，且都沒有受過相關訓練，所幸此時他們發現一名穿著護理師制服的女子，便立刻請她協助。

The nurse, who only identified herself as Loraine, cut the umbilical cord of the 31 y/o mother, said rescue cmte head Kgd. Christian Jacinto.



(: Bangkal FERDS Makati) pic.twitter.com/n2Ca8PaG1x — Anjo Bagaoisan () (@anjo_bagaoisan) August 18, 2020

這名任職於「健康維護組織」（HMO）的29歲護理師平格爾（Lorraine Pingol）二話不說開始「就地」在紙板上協助孕婦分娩，她不但冷靜地完成接生，還剪斷了臍帶，確保整個胎盤從子宮中取出，非常的專業。平格爾說，當時她其實趕著去上班，「也許是上帝要我睡過頭，這樣我就能夠幫助這名母親了。」

她接受採訪時表示，現場沒有其他人能夠提出幫助，儘管距離上一次協助分娩是10年前的事，但當責任召喚時，就會義無反顧，「我們有發過誓，無論你在哪裡，是不是在上班，當有人需要你時，基於人道主義，你就必須幫助他們，因為你是一名護理師。」

據了解，這名街友母子均安，目前人都在醫院接受治療。平格爾的事蹟也在網路上瘋傳，《ABS-CBN》的報導在臉書上已經吸引45萬人按讚、2.2萬人分享；網友紛紛表示，這名孕婦真的非常幸運，也很感謝平格爾的無私。