女街友肚子痛倒路邊…竟是將臨盆！護理師「紙板上」協助分娩　45萬網友讚爆

記者張方瑀/編譯

菲律賓大馬尼拉地區的一名女街友日前肚子痛倒在路邊,當地救援隊趕到時,發現原來這名街友是名孕婦,但現場沒有人受過相關訓練,所幸他們突然發現一名穿著護理師制服的女子經過,立刻請求協助,而這名護理師也二話不說開始「就地」在紙板上協助分娩,最後孩子平安出生,這名護理師的事蹟也在網路瘋傳。

根據《紐約郵報》、《CNN Philippines》報導,大馬尼拉地區馬卡蒂市(Makati)一名女街友日前肚子痛倒在路邊,社區救援隊獲報後趕往現場,才發現女子是一名孕婦,而且即將分娩。現場的救援隊全是男性,且都沒有受過相關訓練,所幸此時他們發現一名穿著護理師制服的女子,便立刻請她協助。

The nurse, who only identified herself as Loraine, cut the umbilical cord of the 31 y/o mother, said rescue cmte head Kgd. Christian Jacinto.



