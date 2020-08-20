不找零錢還3刀捅死街友　萬華「香腸伯」判刑20年定讞

▲萬華香腸伯3刀殺死街友，重判20年定讞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳銘峯／台北報導

台北市萬華區艋舺公園「香腸伯」何全銘，去年4月晚間因賣香腸找零錢50元的問題，與林姓街友口角，雙雙被送進警局。何男離開警局後不滿，回頭找上林姓街友，以預藏的小刀捅了對方3刀，殺死對方。一二審均將他重判20年，案經上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

年輕時因工作遭機器壓斷2根手指，何男綽號「八指富」，他常年在艋舺公園附近擺攤，因有酗酒習慣，酒後經常鬧事，是地方上的頭痛人物。至於本案則是發生於2019年4月5日，經常在附近賭博的林姓街友，因先前向何男賒欠50元香腸錢，案發當天拿100元前去償還，但何男竟不願找回零錢50元。雙方爆發激烈口角，最後動手互毆，結果雙雙被依照違反《社會秩序維護法》送進警局裁罰。

2人離開警局後，又在公園裡狹路相逢，再度爆發口角。何男拿出預藏的小刀，朝對方上半身捅了3刀，隨即逃逸。街友送醫後不治，檢警單位鎖定何男追緝，將他逮捕到案，並依照殺人罪嫌提起公訴。

案經法院審理，一二審均認定他犯殺人罪，予以重判20年、褫奪公權10年。其中二審高等法院指出，何男前科多為暴力犯罪，素行不佳，可見他確實是情緒不易控制且具有暴力習性之人；而雙方間認識1、2年，卻僅因百元左右的糾紛而對被害人心生怨懟，從財務糾紛演變成言語及肢體衝突，再加上當天雙方都有喝酒，情緒放大，最終導致悲劇發生。

至於犯罪手段部分，二審高院認為，何男手持尖刀猛刺手無寸鐵的被害人背部，被害人退後倒坐在長椅上時，何男還逼近被害人攻擊數刀，深及兩側肺臟，足見何男下手力道猛烈，殺意甚堅；又何男當眾並在被害人配偶面前施以殺害行為，對社會治安危害甚鉅。再加上他犯後並未具體提出相當程度的賠償與被害人家屬和解、求取諒解，二審因此維持20年刑度。全案再上訴第三審，最高法院20日駁回上訴定讞。