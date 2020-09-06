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大媽舞團進公共球場趕人！籃框下吼「住院給你看」...他帥氣反擊

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▲大媽團「跳舞時間到了」進公共籃球場趕人！籃框下吼：住院給你看。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原po帶著孩子到這個籃球場打球。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

新竹一名父親昨天傍晚帶2個孩子到公共球場打球，現場也很多小朋友、學生在玩；沒想到，大約6點時，一群大媽進場趕人，還有位自稱老師的人表示，「這是她們跳舞的使用時間，請大家離開。」鴨霸行徑讓眾人傻眼，直到原po站出來反擊，才不情願地離開。

男網友在「爆怨公社」發文提到，昨天傍晚5點多，他帶著2個小朋友到新竹市一處室外球場打球，現場約有2、30個大小朋友，但只有他1個大人，「6點時來了幾位婆婆媽媽，開始趕現場在打球小朋友，我過去詢問原因，一個自稱老師的說，現在是她們跳舞的使用時間，要請大家離開。

請繼續往下閱讀...

聞言，他查看現場告示牌，明明是大家都可以使用的公共空間，並沒有所謂「跳舞活動使用時間」，於是轉身向大媽們說，「可以一起使用，但妳們不能這樣趕走小朋友。」

怎料，有幾位婆婆媽媽開始倚老賣老，教訓道「你要尊重老人家，你們要讓我們啊，我們在這跳10幾年了」，甚至有幾位直接跑到籃框下，辣嗆「我就站在這！你們的球要是打到我，就住院給你看！」

眼看雙方僵持不下，大媽們一副有理的喊說，「叫警察、里長、議員來」，而他也順著對方的話，表示現在就請小朋友去叫，結果婆婆媽媽秒退縮，悻悻然地離開了，最後還不忘邊走邊酸，他不尊重老人家。

原po傻眼直呼，「今天不是我不尊重老人家，是她們講話態度有點惡劣，還語帶恐嚇小朋友們要讓出位置來，這種鴨霸的老人家我還需要尊重妳嗎？」

他還提到，「對方有一個婆媽對我錄影，一個路人小朋友靠過去看，她叫小朋友別靠近她，不然算性騷擾要告。事後我有去問其他小朋友，也是這樣長期被趕走！」

對此，網友們紛紛回應，「這種根本不值得尊重」、「不是老人變壞，是壞人變老」、「樓主太帥氣了！這種光長年紀不長腦，倚老賣老的嘴臉真TMD噁心」、「去公園啊，佔用藍球場很不ok」、「老實說，很多場地包括游泳池、公園、球場，很常看到一些老年人佔地為王，好像久了就是他們的」、「老人家應該尊重～但老屁孩就算了」。

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