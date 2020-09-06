南韓廠商參與台「潛艦國造計畫」！預計2024完工

▲台灣國造潛艦項目的比例模型。（圖／取自中華民國海軍）

實習記者陳妙津／綜合報導

台灣潛艦國造項目除了有來自美國、歐洲及日本的廠商專家參與外，還有少有人提及的韓國的廠商加入其中，自1992年台韓斷交以來，兩國間的軍事互動相當罕見。

據Naval News報導，中華民國及南韓都是反共產主義國家，在冷戰時期便關係良好，但即使如此，兩國的公開軍事互動消息仍極為少見，僅有如1972年南韓海軍訓練中隊訪台等，最重大的一次事件為1980年代時，台灣曾有意自南韓購入「蔚山艦」，但該計畫因遭到海軍及社會強烈反對而作罷，最終轉而從法國購入拉法葉級巡防艦。

在1992年台韓斷交後，兩國僅有非官方關係，不過據文件顯示，南韓駐台單位也有特派軍事聯絡官，作為與台灣軍事聯繫管道。

今年7月初，台灣媒體報導潛艦國造項目和設備已經全部運抵台灣，建造該潛艦的造船廠基礎建設已完成，預計將在9月開始進行設備測試。海軍計劃在11月開始建造原型潛艦，預計將於2024年下半年完成，並在2025年交付海軍進行測試

台灣國際造船董事長鄭文隆表示，已有4家公司到基隆廠建立工廠，其中兩家將建立新工廠，而首家外籍廠商將在2021年7月開始為潛艦國造計畫製造零件。