快訊／屏東埔鹽漁港「2漁船竄火猛燃」！警消徹夜纏鬥5hrs撲滅

▲警消趕抵現場時，火勢已經全面燃燒。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東消防局6日凌晨1時接獲通報，新園鄉埔鹽漁港內漁船突竄出濃煙、火光，立即出動22車、40人到場救援，但現場火勢過大，且漁船內油料充足，火勢一時之間無法控制，最終警消動用泡沫消防車、歷經5個多小時後才終於於清晨5時46分將火勢完全撲滅。初步清查，現場無人員傷亡，共計有2艘漁船遭燒得面目全非，確切財損、起火原因還有待進一步釐清。

▼警消最後出動泡沫消防車才於清晨成功將火勢撲滅。（圖／記者陳崑福翻攝）