19歲無照男飆速撞騎士！害爆頭斷骨搶救3天亡　認錯賠30萬獲緩刑

▲桃園市洪姓男子去年3月間騎車行經蘆竹區南山北路時，不慎與陳姓男子發生車禍，導致對方傷重不治，事後被查出沒有考領駕照。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓男子未考領機車駕照卻仍騎車上路，去年3月騎車經過蘆竹區南山北路2 段時，疑因超速與陳姓騎士發生車禍，陳送醫急救後因顱骨骨折等傷勢經急救3天後仍不治身亡，警方查出洪沒有駕照，依過失致死罪嫌移送偵辦；地院法官認為，洪事後坦承認錯，也與被害家屬達成30萬元和解，依過失致死罪判處8月有期徒刑，緩刑3年，本案還可上訴。

檢警調查，19歲的洪姓男子去年3月11日下午2時許騎車上路，行經蘆竹區南山北路往海湖方向行駛時，未注意前方由陳姓男子騎乘機車從路肩處出來，2車發生碰撞，陳人車倒地後昏迷送醫急救，急救3天後仍因外傷性硬腦膜下出血、顱骨骨折、右側氣血胸、肺挫傷、肋骨骨折等傷害造成顱內出血，導致中樞神經休克傷重不治。

檢警調閱監視畫面得知，洪男騎車時速約60公里，超過當地限速50公里上限已屬超速，且洪未考領駕駛執照，陳男騎車未禮讓直行車先走亦有疏失，但因陳男死亡與洪之過失駕車行為具相當因果關係，洪自應負過失致死之責，檢方偵結依過失致死罪起訴。

地院法官任審酌，洪男無照駕駛、超速行車且疏未注意車前狀況之過失情節甚重，致被害人死亡，造成家屬承受喪失至親之精神上莫大創傷與無可挽回之遺憾，然被害人亦有過失，情節猶可認係重於洪男，且為「肇事主因」，洪事後坦承過失，並與被害人家屬經本院調解成立並已依諾如期給付頭款20萬元，剩餘10萬元將分期繳付，並獲得被害家屬同意給予緩刑機會，法官審結依過失致死罪嫌判處8月有期徒刑，緩刑3年，還可上訴。

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