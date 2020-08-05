21歲警遭撞腦死！同袍轉身拭淚：對不起…愛犬「低垂著頭」列隊道別

記者陳雕文、陳以昇／新北報導

新北市樹林分局21歲警員楊庭豪2日凌晨值勤時，遭17歲張姓無照騎士高速側撞，經急救後被判定腦死，家屬4日忍痛拔管，並捐出他5器官3組織」，估計超過10人受惠。警方5日上午出動車隊護送楊庭豪回服務單位接受同仁送別，巡禮結束後移靈至板橋殯儀館。

▲樹林派出所21歲員警楊庭豪遭撞腦死，楊生前與狗狗「嘎逼」感情要好，今天也來送楊最後一程。（圖／記者陳雕文攝）

警方5日上午出動車隊護送楊庭豪及家屬重回事故現場招魂，過程中，楊母不斷輕聲對兒子呼喊，「不要害怕了，快回來」，場面相當哀戚。結束招魂後，車隊回到楊庭豪服務的單位接受同仁送別，近80位同仁在分局外列隊，向楊庭豪敬禮送別，更在解散轉頭時，默默拭淚。

▲樹林派出所21歲員警楊庭豪遭撞腦死，同仁寫卡片道別。（圖／記者陳雕文攝）

另外，同仁們也寫下卡片與楊庭豪告別，其中所長寫下，「庭豪巡佐，感謝協助；辛苦您了，微動溫暖；奇蹟幻滅，卻也無奈；一路好走，照亮樹林」，短短32個字道盡了滿滿的不捨，而平時帶領楊庭豪的師傅也寫下，「對不起，身為你從警第一個師傅，卻沒能好好帶你；對不起，如果當時能多多指點你，或許今天的事就不會發生...」。

▲所長寫下短短32字，道盡對楊庭豪的不捨。（圖／記者陳雕文攝）

此外，在隊伍中，一隻狗狗也特別引人注目。據了解，該狗狗原為楊庭豪同事的狗，但因同事與楊庭豪同寢室，平時狗狗都由楊庭豪照顧，從剛出生就是楊庭豪一手帶大，連打預防針也是楊庭豪抱著去，因此與楊庭豪感情極好，而如今卻陰陽兩隔，狗狗也現身在送別隊伍中與楊庭豪告別，不時低垂著頭，讓人格外心疼。

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