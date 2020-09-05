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桃林鐵路路廊如陸版「藍眼淚」　鄭文燦：閒置鐵路成為星光大道

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▲桃林鐵路路廊活化工程4日晚間竣工啟用，市長鄭文燦與內政部次長邱昌嶽等人主持竣工典禮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃林鐵路路廊活化工程4日晚間竣工啟用，市長鄭文燦與內政部次長邱昌嶽等人主持竣工典禮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃林鐵路路行活化工程4日竣工，市長鄭文燦主持竣工儀式時表示，桃林鐵路路廊活化工程最後一哩路成功路至大坑路段全長約5.3公里，捷運局工程團隊與中央大學合作在桃園區民光東路至三元街段步道鋪設蓄光石，白天吸收陽光，夜晚則綻放美麗光芒，彷彿梵谷畫筆下的「星夜」躍然眼前，還有人盛讚如陸版「藍眼淚」，在夜空中成為桃園星光大道。

▲桃林鐵路路廊活化工程4日晚間舉行竣工儀式，吸引鄰近居民參與。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃林鐵路路廊活化工程4日晚間舉行竣工儀式，吸引鄰近大批居民參與。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，桃林鐵路原先是以載運煤礦為主，後來轉型為客運通勤列車，在2012年停駛，桃園升格後，市府積極推動桃林鐵路路廊活化計畫，並向內政部「城鎮之心工程計畫」爭取1.15億元經費，透過規劃將閒置鐵道空間改造成為更友善、人本休閒空間，還可達到後巷翻轉、都市縫合、交通替代、保存鐵道文化與串聯景觀廊道等目標。

▲桃林鐵路路廊活化工程4日晚間竣工啟用，不少人盛讚猶如陸版「藍眼淚」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃林鐵路路廊活化工程4日晚間竣工啟用，不少人盛讚猶如陸版「藍眼淚」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃林鐵路路廊活化工程第四標大坑路至南山路約3.7公里，工程經費約1億8千6百66萬元，已於今年8月竣工，最後一哩路的第三標成功路三段至大坑路段約5.3公里也完工，工程經費2億1千8百6十萬元，由前瞻計畫城鎮之心工程計畫補助8千1百萬元，主要是鋪設2千1百公尺長的AC自行車道與木棧道，但最大亮點則是與中大合作設計的民光東路與三元街段蓄光石星光步道，蓄光石白天能吸收光能、夜間釋放光能特性，讓步道在夜空中閃耀迷人光芒，路廊猶如醜小鴨變天鵝，可望吸引更多遊客造訪。

內政部次長邱昌嶽提及，桃園市府獲內政部「城鎮之心工程計畫」1.15億元經費推動桃林鐵路路廊活化工程，剩餘則由市府自籌經費，這項路廊活化工程屬於綜合性環境改善工程，透過人行步道與自行車道布建，成功將閒置鐵路景觀蛻變成為都市中兼具質感與美感休閒廊帶，提供廊帶沿線居民優質休閒遊憩場所，也保留舊鐵路歷史文化，縫合桃園都市景觀。

▲桃林鐵路路廊活化工程4日晚間竣工啟用，夜空中綻放光芒讓小朋友愛不釋手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃林鐵路路廊活化工程4日晚間竣工啟用，夜空中綻放光芒讓小朋友愛不釋手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蓄光石星光步道長1百1十公尺、寬3.5公尺，周邊住宅大樓林立，啟用後吸引不少居民打卡拍照，直呼猶如陸版「藍眼淚」，也非常適宜全家漫步遊憩場所，尤其閃閃綠光更吸引不少小朋友駐足觀看，儼如夏日螢火蟲飛舞。

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