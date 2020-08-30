400多字回復有4個錯別字　眼尖網友開嘴...四川公務員記過+思想教育

▲經過此事，儀隴縣更注意公務員的訓練與民意管道，圖為縣政府服務中心。（圖／翻攝自四川省儀隴縣政府網站）

實習記者簡立宇／綜合報導

小失誤恐怕釀成大麻煩！中國四川省儀隴縣人社局在26日發布的某篇官方回覆中，短短400字中出現了4個錯別字，眼尖的網友一看到就在底下留言開嘴，為此引來縣委與政府高度關注，縣紀委監委直接給相關人員記過處分。

綜合中媒報導，原來這次的投訴不僅是因為錯別字問題，之前民眾到人社局辦事情時，就會遇到公務員「上班遲到、態度惡劣、工作懶散」的問題，後來網友又抓到何姓公務員用個人帳號在「儀隴論壇」上回覆，雖然沒有錯字，但不符合輿情回復工作相關規定，被要求改正。

▼陸媒大肆報導，大家都很關注儀隴縣人社局公務員的下場。（圖／翻攝自儀隴論壇）

事件的引爆點就從這裡開始。何姓公務員在25日因為公休外出，沒辦法提供回覆的文字檔，所以就用手機翻攝圖檔轉成文字，發給楊姓公務員。楊姓公務員也沒檢查，只改了標題就蓋章，隔天稿子就發到官方論壇上。

4個錯字的代價非常可怕！縣紀委監委給予他們記過處分，對人社局黨組書記李某、副局長秦某、公務員劉某進行書面誡勉。另外還在全縣進行為期3個月的思想作風教育整頓，加強改善態度問題。

其實台灣的公務員如果公文繕寫有誤也會被「噹」，不管是錯字、日期或是格式，只要寫錯就會被記點，每個單位的遊戲規則不一樣，對錯誤率高的公務員處罰也不同。

不過撇除態度問題，密密麻麻的文字如果沒有足夠多「抓漏」的時間，總是有疏漏的機會。不管是公務員還是新聞記者，公文、稿件堆積如山，為了把握送件的黃金時機，有時就會有這樣的錯誤發生。

▼網友酸：連自己局的全稱也寫錯。（圖／翻攝自儀隴論壇）