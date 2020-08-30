　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

400多字回復有4個錯別字　眼尖網友開嘴...四川公務員記過+思想教育

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼儀隴。（圖／翻攝自四川省儀隴縣政府網站）

▲經過此事，儀隴縣更注意公務員的訓練與民意管道，圖為縣政府服務中心。（圖／翻攝自四川省儀隴縣政府網站）

實習記者簡立宇／綜合報導

小失誤恐怕釀成大麻煩！中國四川省儀隴縣人社局在26日發布的某篇官方回覆中，短短400字中出現了4個錯別字，眼尖的網友一看到就在底下留言開嘴，為此引來縣委與政府高度關注，縣紀委監委直接給相關人員記過處分。

綜合中媒報導，原來這次的投訴不僅是因為錯別字問題，之前民眾到人社局辦事情時，就會遇到公務員「上班遲到、態度惡劣、工作懶散」的問題，後來網友又抓到何姓公務員用個人帳號在「儀隴論壇」上回覆，雖然沒有錯字，但不符合輿情回復工作相關規定，被要求改正。

▼陸媒大肆報導，大家都很關注儀隴縣人社局公務員的下場。（圖／翻攝自儀隴論壇）

▲▼錯別字。（圖／翻攝自儀隴論壇）

事件的引爆點就從這裡開始。何姓公務員在25日因為公休外出，沒辦法提供回覆的文字檔，所以就用手機翻攝圖檔轉成文字，發給楊姓公務員。楊姓公務員也沒檢查，只改了標題就蓋章，隔天稿子就發到官方論壇上。

4個錯字的代價非常可怕！縣紀委監委給予他們記過處分，對人社局黨組書記李某、副局長秦某、公務員劉某進行書面誡勉。另外還在全縣進行為期3個月的思想作風教育整頓，加強改善態度問題。

其實台灣的公務員如果公文繕寫有誤也會被「噹」，不管是錯字、日期或是格式，只要寫錯就會被記點，每個單位的遊戲規則不一樣，對錯誤率高的公務員處罰也不同。

不過撇除態度問題，密密麻麻的文字如果沒有足夠多「抓漏」的時間，總是有疏漏的機會。不管是公務員還是新聞記者，公文、稿件堆積如山，為了把握送件的黃金時機，有時就會有這樣的錯誤發生。

▼網友酸：連自己局的全稱也寫錯。（圖／翻攝自儀隴論壇）

▲▼錯別字。（圖／翻攝自儀隴論壇）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退貨！　離譜母子1理由強辯
國一少女新竹失聯！最後定位竟在台北中正區　母再公布特徵急尋人
林志玲悄現身球場給驚喜！　邊拍邊揮舞...AKIRA嚇到
風箏上天撒糖果！24m領航剛升空「捲童狂甩」　她：準備中就出
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

400多字回復有4個錯別字　眼尖網友開嘴...四川公務員記過+思想教育

陸加強技術出口管制　新華社點名TikTok：建議慎重考慮暫停交易

陸發布最新「標準地圖」　強調「台灣島」是國土：一點都不能錯！

831太子站衝突一周年　港人聚旺角示威　港警驅趕警告觸法

吉林國家糧倉玉米爬滿蟲！官方認了：月初就發現「除蟲效果不好」

央視揭露「大胃王吃播」黑幕！主播「吃一口吐一口」假嗑30碗麵

安徽16歲少年借不到錢殺嬸嬸　裸上身逃亡…村民嚇到不敢出門

長腿妹當街遭男友屠殺！「磚塊爆頭」影片瘋傳　他PO自拍：不後悔

捷克議長抵台將見蔡英文！陸譴責：韋德齊個人政治算計

2船在台海平潭島附近相撞！　福建籍漁船沉沒「12人捲進大海」

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

調皮萌娃解尿布媽黏回正確位置　下秒他露得意笑容：我又解開囉

女童亂跑「捏爛菜單」遭店家制止 爸怒嗆老闆：她才2歲，你什麼態度

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

Lulu闖金鐘收「鍍金禮物」：什麼爛東西！　突擊ETtoday遇男粉表白「單膝下跪送花」

坎坷男豆漿店成焦屍無人辦後事　神秘暖心董娘：我來送他一程！

400多字回復有4個錯別字　眼尖網友開嘴...四川公務員記過+思想教育

陸加強技術出口管制　新華社點名TikTok：建議慎重考慮暫停交易

陸發布最新「標準地圖」　強調「台灣島」是國土：一點都不能錯！

831太子站衝突一周年　港人聚旺角示威　港警驅趕警告觸法

吉林國家糧倉玉米爬滿蟲！官方認了：月初就發現「除蟲效果不好」

央視揭露「大胃王吃播」黑幕！主播「吃一口吐一口」假嗑30碗麵

安徽16歲少年借不到錢殺嬸嬸　裸上身逃亡…村民嚇到不敢出門

長腿妹當街遭男友屠殺！「磚塊爆頭」影片瘋傳　他PO自拍：不後悔

捷克議長抵台將見蔡英文！陸譴責：韋德齊個人政治算計

2船在台海平潭島附近相撞！　福建籍漁船沉沒「12人捲進大海」

女星機場遭「代拍」衝撞！　畫面曝光…章子怡一看怒斥：早晚出事

她半年狂掉10kg嗨翻！健檢醫「雞婆1句話」竟揪出「致命癌王」

中職／翁瑋均9勝超乎預期　安定感向王溢正看齊

挑戰鬼月禁忌！　國民女友「殺很大」砸80萬晉升有車族

模里西斯重油外洩　海豚媽媽不離瀕死寶寶影片曝...最後母子雙亡

巴薩擔心敗訴妥協了？　英媒曝球團同意2.5億英鎊出售梅西

52歲伊能靜眼周零細紋　關鍵就是每天用兩種眼霜、冰鎮按摩

蔡英文開寬美豬牛後　美亞太助卿與蕭美琴、王美花展開經貿研討

慈濟靜思好話音樂會溫馨登場　黃偉哲：公私協力打造台南成有愛城市！

蘇晏霈《我的婆婆》太火辣！　竟收網私訊：想認我當乾妹妹　

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

大陸熱門新聞

山西飯館突然坍塌29人被壓死

上海再增1例「台灣輸入」確診

大胃王吃播黑幕！主播「吃一口吐一口」

長腿妹當街遭男友「磚塊爆頭」屠殺

曾當街「裸下跪」皮帶鞭臉！　人夫與小三開房7hrs「渾身傷死亡」

徐曉冬為館長飆罵陸網友：陳之漢我兄弟！

「太極宗師」馬保國重出江湖！被「袈裟老衲」如來神掌狠狠打臉

陸網購App瘋炒「黑豹」聯名鞋

《八佰》票房破12億！ 影評人觀後感..陸熱血、台尷尬

吃剩飯鋼鐵男失明、癱瘓！5種隔夜菜吃了恐沒命

陸最新標準地圖　強調「台灣島」是國土

任正非：華為想點燃5G燈塔　被美大棒打昏

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

捷克議長抵台！陸譴責：韋德齊政治算計

更多熱門

相關新聞

少女跳樓壓死爸爸　鄰居：曾為學鋼琴吵架

少女跳樓壓死爸爸　鄰居：曾為學鋼琴吵架

四川瀘州一名15歲少女22日上午從25樓跳下，將在1樓試圖接住她的父親砸傷，兩人經搶救無效死亡。據陸媒報導，當地知情人士透露，該社區的樓上最近開了鋼琴補習班，少女不滿父親要求她上課，雙方曾為此爭吵。

浙江為懶惰官員頒發「蝸牛獎」

浙江為懶惰官員頒發「蝸牛獎」

孩子受困洪水！狗媽衝急流勇救援

孩子受困洪水！狗媽衝急流勇救援

病毒攻陷首爾市府！公務員早退篩檢才知染新冠

病毒攻陷首爾市府！公務員早退篩檢才知染新冠

我不能賣隊友　四川洪災前他拒撤離

我不能賣隊友　四川洪災前他拒撤離

關鍵字：

四川公務員錯別字儀隴縣

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

孫安佐健美比賽「白斬雞」超顯眼

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

前拓荒者明星球員羅賓森逝世享年53歲

館長案槍手　傳替「竹聯雷堂」辦事

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

中彈後43小時　館長首現身曝照片

完整影片曝　新竹3歲女童遭風箏捲上天

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

館長拍「尊龍KTV腥色包廂」傳惹2大黑道

館長槍擊後首直播　助理曝現況

更多

最夯影音

更多
賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙

賣魚哥直播賣金紙狂收歪樓提問　網問「金紙防火嗎」他崩潰怒譙
Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

Ella見周興哲驚呼：我們情侶裝！　解孵一旁吐槽「差14歲是姊弟」ＸＤ

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

楊丞琳突按雙直播！　李佳穎洗澡前「都沒穿」：讓妳看香肩

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

郭彥均一聽節目入圍瘋狂大哭　鍾欣凌鼻酸：他很有擔當

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

豆漿店惡火孤苦兒成焦屍沒遺照　曾捐打工錢...受助學弟：不辜負你

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面