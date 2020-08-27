把6月大女嬰「丟地上」！她秒衝電梯搶救昏厥老婦…網讚翻：妳是英雄

▲媽媽發現在電梯內昏倒的老婦人，急忙將女嬰放在一旁並進行急救。（圖／翻攝自第一新聞）

實習記者閔文昱／綜合報導

大陸陝西日前發生一起暖心事件！一名媽媽帶著6個月大的女嬰要搭電梯時，突然發現電梯內一名老婦人暈倒在地，媽媽見狀後急忙將寶寶放在電梯前的地上，趕緊入內對老婦人進行心肺復甦術，見老婦人沒反應，就將她移出電梯外繼續搶救。雖然老婦人最後還是回天乏術，不過這名媽媽不顧自己的寶寶躺在地上大哭，積極救人的舉動引來網友的一片讚賞。

根據《第一新聞》報導，事件發生在24日上午8點左右，大陸陝西旬陽縣城一處社區的電梯監視器畫面，拍到一位60多歲、穿著花襯衫的老婦人，兩手提著兩袋行李走進電梯，按好樓層後，老婦人卻突然昏倒在電梯內。直到電梯到了4樓，一名媽媽剛好帶著6個月大的女嬰準備搭電梯外出，門一打開就發現老婦人暈倒在內，這名媽媽便趕緊將女嬰放在地上並撥打電話求救，等待的同時還將老婦人拖出電梯外進行CPR搶救，可惜醫護人員到場時，老婦人已沒有呼吸心跳，研判是心肌梗塞所致。

▲擔心電梯內空間狹隘空氣不流通，這名媽媽還將婦人從電梯內拖出。（圖／翻攝自第一新聞）

據了解，這名老婦人是從鄉下老家特別進城來看子女，沒想到卻不幸遇到意外。而這名幫忙搶救的媽媽以前剛好是縣中醫院內科的護士，當下自己完全顧不得害怕，只想著要救人，才因此先把孩子放在地上，方便幫老婦人急救。

對此，不少網友紛紛留言讚揚這名媽媽，「小寶寶長大後要知道，你媽媽是個英雄！」、「這個媽媽是在給自己和孩子積福積德啊」、「好媽媽會教育出好孩子」、「好英勇的媽媽，偉大的榜樣」、「好鄰居該出手時就出手，點讚」、「這位年輕的媽媽了不起」、「寶寶，你媽媽真偉大」、「了不起的英雄媽媽」。

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