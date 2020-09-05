她正職被當工讀時薪106元！慣老闆「神觀念算法」曝光…網怒喊檢舉

▲8月（左）與7月（右）薪水算法。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

暑假剛結束，很多學生趁休假期間打工賺外快，但有些店家仍有違法行為，明明應徵的是正職，薪水卻用工讀生的方式計算。一名媽媽表示，女兒暑期在花蓮的連鎖飲料店上班，面試時店家說是正職，最後領到的薪水卻是時薪，整個8月工作146小時只領到1萬5976元。

這位媽媽在臉書社團「爆怨公社」表示，女兒當初去飲料店是應徵正職員工，所以可以領月薪2萬3800元，「沒有遲到早退或請假」，最後卻只領到1萬多元，從老闆手寫的薪資單來看，店家規定正職要上班225小時，但她8月只上了146小時，所以2萬3800元除以225小時，時薪為106元，她上了146小時只能領到1萬5476元，加上補貼的勞健保500元，總共領了1萬5976元。

請繼續往下閱讀...

原PO生氣表示，女兒這一個月來都有按照班表上班，一天上班幾小時也是老闆自己安排，員工根本沒有選擇權，最後結算薪水時老闆卻說她時數不夠，改成由時薪計算，且時薪106元完全不符合法規，目前法定最低時薪是158元，「沒錢就不要請員工，自己做啊，給這什麼薪水！」

飲料店老闆的離譜算法曝光後，網友全替那位女學生抱不平，紛紛留言「這個超誇張可以申請勞資協調了」、「直接檢舉了啦，也太誇張了吧」、「他就吃定你們怕麻煩不敢檢舉」、「這是怎麼算的也太厲害了」、「為什麼正職要上225小時？225小時用一天8小時上工來算高達28天欸」、「我家樓下搖飲料的妹妹都有30k了」。

▼做正職卻被用時薪算。（圖／翻攝自爆怨公社）

