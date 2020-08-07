　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

130名少年宜警營隊FUN假趣！　農場DIY體驗暨反毒宣導

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼130名少年享宜警營隊FUN假趣！農場DIY體驗暨反毒宣導活動營造校園無毒。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼130名少年享宜警營隊FUN假趣！農場DIY體驗暨反毒宣導活動營造校園無毒。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣警察局於暑期舉辦「青春專案」預防犯罪宣導活動，推廣少年優質休閒活動、健全青少年身心發展，7日在「頭城休閒農場」舉辦「少年FUN假趣！農場DIY體驗營暨反毒宣導活動」，活動吸引130名少年們熱烈參與，營造校園無毒環境。

宜縣警察局少年隊長賴漢洋表示，「少年FUN假趣！農場DIY體驗營暨反毒宣導活動」，是結合宜蘭縣學生校外生活輔導會、宜蘭教育處、社會處、勞工處、衛生局、少年輔導委員會、得安學園、慈懷園、家扶中心、幸夫愛兒園、善牧學園、宜縣慈暉國際獅子會等單位共同舉辦。

▲▼130名少年享宜警營隊FUN假趣！農場DIY體驗暨反毒宣導活動營造校園無毒。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

活動共計有少年130人參與，活動內容結合農場體驗，以宣達「防制少年接觸毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團」及「防制少年遭色情產業利用」等理念為目的，並透過帶領少年進行一趟農場旅園的知性之旅，深入體驗與大自然和諧共存、互惠共生的自然哲學；再藉由認識農特產品及葉拓DIY等活動，加深少年對於鄉土的認識和情感，使其在與大自然互動的過程中了解生態的美妙及先民稼穡的古老智慧，鼓勵少年走出戶外，享受勞動，並啟迪對自然界生命的認識及重視。

▲▼130名少年享宜警營隊FUN假趣！農場DIY體驗暨反毒宣導活動營造校園無毒。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

另外活動中並由宜縣警察局各單位設攤進行預防犯罪宣導，內容包含毒品認知及危害、交通安全、鑑識科學、反詐騙、無毒校園、婦幼安全、反貪廉政、人口販運、保防宣導等；會場並展示霹靂小組各項應勤裝備供少年朋友參觀，陳列大型警用哈雷機車及小型兒童警用機車讓青少年互動拍照，更有鑑識採證體驗，吸引所有與會者眼光，內容動靜皆宜，充滿歡樂。

而宜蘭縣長林姿妙也與少年朋友共同參與活動，林姿妙表示，縣府將秉持「關懷與宣導先行」、「輔導與約制併重」原則，打造家長放心、學生安心、社會清新之學習環境；同時也請家長協助規劃健康有意義的暑期休閒活動，以期振興經濟與防疫併重，打造宜蘭好生活。

▲▼130名少年享宜警營隊FUN假趣！農場DIY體驗暨反毒宣導活動營造校園無毒。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

其他人也看了這些...

►影／礁溪老爺食物中毒人數飆至108人　禍首遭疑「抽地下水給客人喝」　業者：檢測合格

►影／礁溪老爺疑食物中毒人數又飆升　衛生局統計共121人、77位民眾就醫

►吃早餐沒味道！宜蘭金六結新兵疑染新冠肺炎　宜蘭衛生局晚間排除

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／「收2000萬貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　繼續收
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「彰化萬人檢測」爆潛在社區感染！衛生局8/25報告出爐　女醫3結論：政策有效

台南好享購市集好物多多 黃偉哲：歡迎全國朋友來台南消費享好康！

小琉球帶團30人想硬闖！潮間帶遭攔「爆打濺血」　管制員掛彩嗆：全體離職

新北希望市集 x淡水咖啡節　在地小農與咖啡師共譜商機拚振興

慶觀世音菩薩得道紀念日　侯友宜贈蘆洲湧蓮寺匾額「甘露普潤」

終結「玩命快遞」 守護外送員安全　新北交通局辦安全駕駛訓練課

新北勞工局8月辦17場聯合徵才　找頭路的市民朋友別錯過

新北勞動教育學院開課　最夯勞資會議代表專班招生中

福安舘守護認助弱勢微型保險　每年認助3百萬起跳

萬國通路聯手台塑推出抗菌行李箱　黃偉哲鼓勵產業拼經濟顧防疫危機中創商機

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

情趣用品店「半夜A片架被掃落」　監視器曝光...網笑：色鬼來光臨

邱鋒澤「單身嗎?」突脫口：我已婚　采子新歌爆抄襲..老闆凝重回應

于美人：每天一則羅霈穎可愛故事　「喜歡小鮮肉的原因」大家都笑了

美、日政要來台「免除14天隔離」　陳時中：如果發生感染我會負責

周興哲脫了！「撕開上衣」露精壯身材　疫情後首場演唱會..要大家戴好口罩

「彰化萬人檢測」爆潛在社區感染！衛生局8/25報告出爐　女醫3結論：政策有效

台南好享購市集好物多多 黃偉哲：歡迎全國朋友來台南消費享好康！

小琉球帶團30人想硬闖！潮間帶遭攔「爆打濺血」　管制員掛彩嗆：全體離職

新北希望市集 x淡水咖啡節　在地小農與咖啡師共譜商機拚振興

慶觀世音菩薩得道紀念日　侯友宜贈蘆洲湧蓮寺匾額「甘露普潤」

終結「玩命快遞」 守護外送員安全　新北交通局辦安全駕駛訓練課

新北勞工局8月辦17場聯合徵才　找頭路的市民朋友別錯過

新北勞動教育學院開課　最夯勞資會議代表專班招生中

福安舘守護認助弱勢微型保險　每年認助3百萬起跳

萬國通路聯手台塑推出抗菌行李箱　黃偉哲鼓勵產業拼經濟顧防疫危機中創商機

中職／史上3千萬人次　可望9日洲際象猿戰產生

鹽酥雞要自己夾！奧客暴怒「帶十等嚮導刷1星」　超狠留言曝光：我會再來

「彰化萬人檢測」爆潛在社區感染！衛生局8/25報告出爐　女醫3結論：政策有效

放棄台大賺360萬！她親自回應「8大原因」　成績前3%改填亞洲大學

台南1天11起自殺！日商凌晨25樓墜落慘死　2樓女鄰居開窗嚇瘋

犯錯回報又怕被主管罵！「三明治溝通法」把壞消息變成好消息

童瑤《三十而已》同款唇膏盤點！裸奶茶、霸氣豔紅　5支愛用色必收

逢甲「套房王」出租近千套房！月租600萬收到煩…網友看傻了

Angelababy為倪妮慶生！　連續7年發文曝「神仙閨蜜情」

蕭亞軒脫口：我放棄了…　遭粉絲怒罵「一天到晚瘋瘋癲癲」親自留言反擊

軟爛狗生！海獅汪擱淺路面磨軟墊　下秒「打噴嚏彈起」臀部狂震網笑翻

地方熱門新聞

小琉球帶團闖爆打！管制員：全體離職

民眾退房隔天接飯店來電索賠

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

彰化爆潛在社區感染！8/25報告出爐

台南好享購市集好物多多

離家兒車已典當...家裡狂收12張罰單及停車單　

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

稻田「除草神器」...竟是大賣場裡賣的長柄刷！

2天內狂飆99人...礁溪老爺「疑食物中毒」145人上吐下瀉

萬國通路聯手台塑推出抗菌行李箱

福安舘守護認助弱勢微型保險

侯友宜贈蘆洲湧蓮寺匾額「甘露普潤」

小艇全速衝撞龜山島鯨豚　宜蘭縣農業處回應

新北希望市集x淡水咖啡節拚振興

更多熱門

相關新聞

3主軸「全包式」保護青少年！嘉義市長黃敏惠帶頭衝

3主軸「全包式」保護青少年！嘉義市長黃敏惠帶頭衝

2020年「暑期保護青少年—青春專案」正式起跑， 嘉義市政府暑假期間為防止青少年在外涉足妨害身心健康場所，受誘惑加入幫派或從事飆車、吸毒等偏差行為或被害事件發生，由市長黃敏惠帶領市府各相關單位警察局、教育處、社會處、建設處、工務處、都市發展處、消防局、衛生局等，於警察局舉行青春專案誓師大會，宣示市府保護青少年之決心，除鼓勵各相關單位同仁認真用心關心青少年朋友在外活動情形，並要求警察單位針對易衍生青少年不良行為之娛樂場所，進行全面性臨（路）檢等盤查勤務，以確保暑假期間青少年安全活動空間。

宜蘭漁民撈回一顆長60cm迫擊砲未爆彈

宜蘭漁民撈回一顆長60cm迫擊砲未爆彈

即／又有未爆彈！宜蘭漁民撈回一顆疑似迫擊炮彈

即／又有未爆彈！宜蘭漁民撈回一顆疑似迫擊炮彈

宜蘭獄友借雜誌私藏辣女照　同窗怒告

宜蘭獄友借雜誌私藏辣女照　同窗怒告

台南遊客比宜蘭多？　當地人勸：髒又落後

台南遊客比宜蘭多？　當地人勸：髒又落後

關鍵字：

宜蘭縣警局青春專案反毒宣導

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

彰化萬人抽血　驚見新冠抗體

珉娥三度輕生　公司回應：已送往醫院治療中

樹林21歲警被撞死後器捐　基層憤慨說出「悲劇的真相」

騎士見「勾魂萌寵」跟到騎錯路！

爸爸買車！父親節突宣布「妳有一個妹妹了」

好友突然要借10萬！他1個月後收通知：心臟夠大

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

小黃司機突碎念「我孩子都死了」狂飆時速160

準薔蜜逼近北上！捲豪雨彈狂掃台灣

北市女倒「木炭堆」亡　留10張紙「盼得到父母關愛」

新北、桃園　取消機車兩段式左轉

珉娥再PO「鮮血直流」割腕照！　點名智珉、雪炫

即／「貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　

獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！警恐淪「免費保鑣」

更多

最夯影音

更多
楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！

楊丞琳一刀剪掉「40公分長髮」超緊張　睽違10年短髮…李榮浩：天下第一美人！
高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

高雄砂石車大迴轉！騎士嚇傻　下秒「小碎步狂倒退」驚慌逃走

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

還好我退了！當兵痛苦回憶錄 進去4個月...女友工作「對郎造」

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

羅霈穎靈堂「充滿粉色」依舊是最美的模樣　李翊君哭紅眼…檢場道別：永遠當快樂天使

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面