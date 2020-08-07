130名少年宜警營隊FUN假趣！　農場DIY體驗暨反毒宣導

▲▼130名少年享宜警營隊FUN假趣！農場DIY體驗暨反毒宣導活動營造校園無毒。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣警察局於暑期舉辦「青春專案」預防犯罪宣導活動，推廣少年優質休閒活動、健全青少年身心發展，7日在「頭城休閒農場」舉辦「少年FUN假趣！農場DIY體驗營暨反毒宣導活動」，活動吸引130名少年們熱烈參與，營造校園無毒環境。

宜縣警察局少年隊長賴漢洋表示，「少年FUN假趣！農場DIY體驗營暨反毒宣導活動」，是結合宜蘭縣學生校外生活輔導會、宜蘭教育處、社會處、勞工處、衛生局、少年輔導委員會、得安學園、慈懷園、家扶中心、幸夫愛兒園、善牧學園、宜縣慈暉國際獅子會等單位共同舉辦。

活動共計有少年130人參與，活動內容結合農場體驗，以宣達「防制少年接觸毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團」及「防制少年遭色情產業利用」等理念為目的，並透過帶領少年進行一趟農場旅園的知性之旅，深入體驗與大自然和諧共存、互惠共生的自然哲學；再藉由認識農特產品及葉拓DIY等活動，加深少年對於鄉土的認識和情感，使其在與大自然互動的過程中了解生態的美妙及先民稼穡的古老智慧，鼓勵少年走出戶外，享受勞動，並啟迪對自然界生命的認識及重視。

另外活動中並由宜縣警察局各單位設攤進行預防犯罪宣導，內容包含毒品認知及危害、交通安全、鑑識科學、反詐騙、無毒校園、婦幼安全、反貪廉政、人口販運、保防宣導等；會場並展示霹靂小組各項應勤裝備供少年朋友參觀，陳列大型警用哈雷機車及小型兒童警用機車讓青少年互動拍照，更有鑑識採證體驗，吸引所有與會者眼光，內容動靜皆宜，充滿歡樂。

而宜蘭縣長林姿妙也與少年朋友共同參與活動，林姿妙表示，縣府將秉持「關懷與宣導先行」、「輔導與約制併重」原則，打造家長放心、學生安心、社會清新之學習環境；同時也請家長協助規劃健康有意義的暑期休閒活動，以期振興經濟與防疫併重，打造宜蘭好生活。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

其他人也看了這些...

►影／礁溪老爺食物中毒人數飆至108人 禍首遭疑「抽地下水給客人喝」 業者：檢測合格

►影／礁溪老爺疑食物中毒人數又飆升 衛生局統計共121人、77位民眾就醫

►吃早餐沒味道！宜蘭金六結新兵疑染新冠肺炎 宜蘭衛生局晚間排除