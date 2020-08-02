刑事局舉辦反毒電競交流賽　除暴特勤隊現場等民眾來挑戰

▲刑事局將在暑假舉辦電競比賽宣導反毒，希望能藉此吸引青少年建立反毒正確觀念。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

暑假期間刑事局將擴大舉辦「2020 CIB反毒電競挑戰賽」，希望以寓教於樂方式傳遞反毒概念，刑事局電競比賽選擇主題遊戲為電競圈最負盛名手遊－絕地求生Ｍ，為吸引更多年輕族群目光，賽事活動邀請2020 PMPL職業聯賽TPE賽區總冠軍－U Level Up競及電競戰隊擔任賽事活動代言人，並與刑事局除暴特勤隊共同拍攝宣傳影片，邀請大家一同反毒，鼓勵青少年投入有益身心的電競體育活動。

▲刑事局將在暑假舉辦電競比賽宣導反毒，希望能藉此吸引青少年建立反毒正確觀念。（圖／記者張君豪翻攝）

該賽事於近兩周分別舉辦2場線上海選賽，最終優勝隊伍將成為刑事局「反毒戰隊」。精彩決賽於8月15日透過「競及電競」facebook粉絲專頁、youtube、twitch等頻道，以及17直播Sportsme台體台頻道全程直播，只要參加活動便有機會獲得絕地求生Ｍ官方週邊，包括手機支架、紀念徽章、桌墊、造型鑰匙圈等獎品。

除了電競比賽，警方從即日起至8月24日止，並徵選《雞不可失，毒不可吃》短影片創作競賽，網友可利用絕地求生Ｍ相關元素結合反毒理念，自創短影片在各社群平臺發布，瀏覽人數前3高影片創作者，將獲得精美電競周邊產品。

活動頒獎記者會將於8月29日舉辦，活動中將有本次賽事冠軍隊伍與刑事警察局除暴特勤隊進行對戰表演賽，現場還有除暴特勤隊裝備體驗活動，軍武控也請務必把握難得機會到場參觀。

刑事警察局指出，相關「2020 CIB反毒電競挑戰賽」賽事相關訊息，民眾可追蹤競及電競官網（ulevelup.com）、競及電競facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/ULVUP/），及CIB局長室facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/cibcom001/）反毒還可拿獎品，希望民眾踴躍參加。

【其他新聞】



►快訊／南台灣治安讓蘇貞昌震怒！史上首例 高雄、台南市警局長同遭拔官

►快訊／警政署副署長劉柏良、警政委員詹永茂 接掌高雄、台南警局長

►現代版滴血認親！弱智女家屬控警始亂終棄 親子鑑定結果出爐...警局回應了

最新、最強美白好物



炎炎夏日靠這瓶