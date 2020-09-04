新竹洗屍水遭爆排進頭前溪　70萬人恐間接喝下肚　縣府給回應

▲新竹多間殯葬業者疑似將洗屍水排進溪內。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹頭前溪為新竹市重要水源地，但竹東鎮的殯葬業者被爆出將未處理的洗屍水排入頭前溪，恐影響70萬人的飲水問題。對此，新竹縣府表示，已請環保局協助稽查，若屬實就開罰。

頭前溪的下游附近是隆恩堰取水口，是新竹縣是70萬人的重要水源，但水源上方竹東的殯葬業被爆出將洗屍水排入水中，其他如民生、工業廢水及垃圾掩埋汙水也一併排入，讓民眾擔憂。

據悉，竹東、芎林、關西、寶山、峨嵋、北埔、橫山、尖石及五峰等地區都會將遺體送往竹東殯葬業者，一年至少2500件，初估營收5億元。

▲新竹縣環保局已展開稽查。（圖／東森新聞）



洗屍時需用化學藥劑，且洗屍水易藏有遺體的細菌，讓民眾直呼噁心，10多年下來不知道喝下多少；另外，頭前溪沿岸有6間殯葬業，部分違法營業，其中一間的負責人為國民黨新竹縣議員上官秋燕。

上官秋燕表示，如果是車禍、輕生及遺體腐爛等情況，業者都會送往新竹市立殯儀館，在家中辦喪事的，都會以清水擦拭。然而，上官秋燕開設的殯儀館違反殯葬管理條例擴建設施，疑似侵占國有地，8月15日被依法開罰，此案仍在勘察中。

新竹縣府表示，洗屍水排放問題涉及環保法規，已請縣府環保局協助查處，若環保局稽查後屬實，將依法處理。

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