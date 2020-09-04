協助伊朗規避石油禁運！美制裁11外企3高階主管

▲美國對11家中國、伊朗以及阿拉伯聯合大公國的外籍企業實施制裁。（圖／路透）



文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國今天對11家伊朗、中國和阿拉伯聯合大公國的企業施加制裁，指控它們協助伊朗規避美國所實施的石油出口禁運。

法新社報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）推文指出：「伊朗必須停止利用其天然資源，來資助恐怖活動及對中東地區造成破壞。」

美國總統川普稱防止伊朗取得核武的「伊朗核子協議」毫無用處，2018年悍然片面退出協議，並重新對伊朗加緊制裁。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前推文指出，伊朗必須停止利用天然資源，資助恐怖活動及對中東地區造成破壞。（圖／路透）



美國國務院祭出懲罰性措施的對象，包括伊朗的阿巴丹煉油公司（Abadan Refining Company）、3家中國企業（智航船舶管理有限公司、新達國際物流有限公司和中能航運香港有限公司），以及阿聯的Chemtrans石化貿易有限公司；阿巴丹、新達國際及中能航運等公司的3名主管也被列入制裁對象。

除國務院外，美國財政部也將上述3國的6家企業列入黑名單，因為這些企業與香港的眾祥石化（Triliance Petrochemical）做生意；眾祥石化因涉及銷售伊朗石化產品於1月遭受制裁。

美國財政部指出，這些資金是「伊朗政權主要收入來源，用來資助中東地區的貪腐政權和恐佈分子集團，以達成其製造動盪目的」。

美國財政部新列入黑名單的制裁企業，包括伊朗的扎格羅斯石化公司（Zagros Petrochemical Company）、阿聯的Petrotech FZE和Trio Energy DMCC，以及香港的晶浩科技有限公司、丁林有限公司和Dynapex Energy Limited等3家中國企業。