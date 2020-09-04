兒扮吹哨者揪父視訊出軌　母蒐證扣「全身套餐」簡訊…獲賠30萬

▲陳男的未成年子女見爸爸與陌生子女視訊，驚覺有異，趕緊跟媽媽告狀。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／彰化報導

陳姓男子不顧已婚身分與王姓人妻交往！一日陳兒見到爸爸與一名女子視訊，驚覺有異趕緊向媽媽告狀。陳妻知情老公外遇後，開始蒐集證據，一查發現小三與夫露骨對話及親密照片，怒至法院提告。桃園地院審結判陳男與王女須賠償正宮30萬元。全案仍可上訴。

陳男與妻結婚10年並育有3名未成年子女，2019年10月12日陳男子女意外撞見爸爸與1名陌生女子視訊，機靈的偷偷向媽媽告知，陳妻因此開始對老公起疑心，展開調查。

知道老公手機密碼的陳妻，同年隔11月間趁先生不注意之際，趁機開啟他Instagram及臉書的對話框，意外發現偷情鐵證，只見小三與丈夫不僅曾討論要如何逼原配離婚，當中還有許多諸如「一起高潮」、「全身套餐」等字句的性暗示對話，且手機相簿內還有許多2人出遊摟抱、親吻及互相餵食的照片。

由於老公與小三對話實在露骨，陳妻認為2人顯然曾經發生過性行為，對此，她除了精神飽受煎熬與痛苦，身心也嚴重受創，長期折磨下來經醫師認定還患上憂鬱症，需就醫治療。

法庭上身為小三的王姓人妻提出質疑，認為陳妻未經同意偷看陳男手機，已侵害他人隱私權，接著她再說道，陳男與妻早已分居多時，雙方夫妻關係名存實亡，故她根本沒有侵害配偶權的情形；另陳男面對官司則同意妻子求償，但希望金額降低。

彰化地院勘相關事證，發現陳男與王女確實有超越普通朋友交往分際的行為，加上陳妻曾表示「我累了，所以決定放手了」等語，法官認為她身心確實備受煎熬，故不採信王女說詞，審結判偷吃的2人須連帶賠償正宮30萬元。全案仍可上訴。

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