老公求歡就像上刑！嫩妻「很難進」…醫一探秒驚：那邊多一層

▲25歲人妻有難言之隱。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州市一名25歲正妹結婚後，有了一個難以啟齒的煩惱，嘿咻的時候下面太緊很難進，每次地疼得像有人撕肉一樣……。她心裡有疑問，於是網上搜尋了下，發現很多人說初次疼痛很正常，之後慢慢就會適應。可是，她的婚姻生活過了半年，還是疼痛如初，最近終於受不了了，到杭州市婦產科醫院尋求幫助。

據《錢江晚報》報導，經過檢查，林姓人妻被告知，她的身體構造與普通女孩很不一樣，多了一套子宮和陰道，也就是雙陰道、 雙子宮。

為林女實施矯治手術的杭州市婦產科醫院副院長、醫學博士李香娟解釋，胚胎期8周左右，女性生殖系統開始分化，在女性生殖器官的形成和發育過程中，因受到遺傳和（或）環境的影響，原始性腺、內外生殖器分化、發育可發生改變、導致各種發育異常，「林女應該是正常管道形成受阻所致。」

她指出，類似患者的「雙子宮、雙陰道」，有的患者月經正常，但部分女性陰道無法正常擴展，導致性交疼痛、嘿咻困難；另外，多出來的「肉牆」並不像正常的子宮內壁一樣可以為妊娠提供穩定的環境及營養，將可能導致反復流產及早產。

「女性生殖道畸形總的人群大約發病率為7%，生殖道畸形在不孕女性中患病率較高，對女性生殖健康產生嚴重影響，」李香娟提醒，青春期月經初潮遲遲（16歲後）不來，要儘早就醫，出現痛經症狀，要儘早去醫院檢查出具體原因；女性同房困難、性交疼痛，也要前往醫院查明原因，婚檢、孕檢一項都不能落下。

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