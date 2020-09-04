她在立委服務處遭強吻襲胸...逃門口被拉回硬上　他有臉這樣說...

▲立委辦公室助理林廷霖2019年間遭控，在服務處內性侵1名女志工。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

國民黨立委林奕華前辦公室助理林廷霖，2019年4月29日凌晨在一場聚會結束後，竟大膽於立委服務處的雜物間內性侵1名女志工，且過程中就算女志工已表明生理期來，他仍執意硬上。台北地院審結依強制性交罪判林男有期徒刑3年10月。全案仍可上訴。

林廷霖2019年4月28日晚間9時32分許，撥打LINE電話邀約女志工涼涼（化名）至服務處聊天，當日與會的還有里長、議員助理、調查官等多人。隔（29）日凌晨聚會結束，林男以想聊天為由強行將涼涼留下，接著就在其他人都離場後，伸狼爪開始親吻她嘴唇及胸部，此時涼涼試圖反抗，還至服務處大門欲離開，然而又遭拉回，被帶進服務處內放置雜物房間內。

接著林男便在2人獨處一室之際，先以強暴方式將涼涼推倒在地上擺放之瓦楞紙箱上，強行脫下她身上的牛仔褲及內褲，完全不顧涼涼喊著，「林大哥我MC來，你不要這樣，我不要做」等語，硬上得逞。

事發後林男一度感到自責後悔，還於服務處騎樓向涼涼下跪磕頭道歉，當日早上也不斷傳送，「美女！對不起！」、「真的！真的！對不起！」等文字致意，不過涼涼難以接受，下午仍在友人陪同下前去驗傷報警。

法庭上林男承認有與涼涼發生性交，但他矢口否認強制性交的犯行，辯稱是「兩情相悅」，「我跟涼涼都是出社會的人，對於整件事情，我不需要冒觸法的危險來做這件事情，而且我跟她是熟識…經常用LINE在聯繫，談話都是一些關於互相關心、互相私密的一些事宜，所以我不會傻到說…去侵害到她」。

台北地院審理時認為，林男明知女方沒有情感存在，為滿足個人性慾，竟利用2人獨處一室的時候趁機硬上，已對涼涼造成心中的性侵陰影恐終身難以抹滅，法官審酌他事後毫無悔意，依法判處有期徒刑3年10月。全案仍可上訴。

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