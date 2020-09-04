　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

她在立委服務處遭強吻襲胸...逃門口被拉回硬上　他有臉這樣說...

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市賴姓男子遭指控替入監服刑友人照顧其還在念國中的外甥女，竟趁家中無人趁機性侵得逞。（示意圖／Pixabay）

▲立委辦公室助理林廷霖2019年間遭控，在服務處內性侵1名女志工。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

國民黨立委林奕華前辦公室助理林廷霖，2019年4月29日凌晨在一場聚會結束後，竟大膽於立委服務處的雜物間內性侵1名女志工，且過程中就算女志工已表明生理期來，他仍執意硬上。台北地院審結依強制性交罪判林男有期徒刑3年10月。全案仍可上訴。

林廷霖2019年4月28日晚間9時32分許，撥打LINE電話邀約女志工涼涼（化名）至服務處聊天，當日與會的還有里長、議員助理、調查官等多人。隔（29）日凌晨聚會結束，林男以想聊天為由強行將涼涼留下，接著就在其他人都離場後，伸狼爪開始親吻她嘴唇及胸部，此時涼涼試圖反抗，還至服務處大門欲離開，然而又遭拉回，被帶進服務處內放置雜物房間內。

接著林男便在2人獨處一室之際，先以強暴方式將涼涼推倒在地上擺放之瓦楞紙箱上，強行脫下她身上的牛仔褲及內褲，完全不顧涼涼喊著，「林大哥我MC來，你不要這樣，我不要做」等語，硬上得逞。

事發後林男一度感到自責後悔，還於服務處騎樓向涼涼下跪磕頭道歉，當日早上也不斷傳送，「美女！對不起！」、「真的！真的！對不起！」等文字致意，不過涼涼難以接受，下午仍在友人陪同下前去驗傷報警。

法庭上林男承認有與涼涼發生性交，但他矢口否認強制性交的犯行，辯稱是「兩情相悅」，「我跟涼涼都是出社會的人，對於整件事情，我不需要冒觸法的危險來做這件事情，而且我跟她是熟識…經常用LINE在聯繫，談話都是一些關於互相關心、互相私密的一些事宜，所以我不會傻到說…去侵害到她」。

台北地院審理時認為，林男明知女方沒有情感存在，為滿足個人性慾，竟利用2人獨處一室的時候趁機硬上，已對涼涼造成心中的性侵陰影恐終身難以抹滅，法官審酌他事後毫無悔意，依法判處有期徒刑3年10月。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
總統府驚見「最美女憲兵」！　渾圓形狀撐爆制服
子涵一側身「半顆球全掉出來！」　Sandy急伸手幫拉衣
快訊／南投4歲女童遭虐殺埋屍　生母及男友遭羈押禁見
獨／女兒被霸凌綁繩倒樓梯間亡　 「爸媽控親家母殺人」婆婆回應
買到陸製口罩可退現金！她「退4盒換1千」倒賺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

美女網軍對他愛不完　警阻匯款他稱已賺300萬...立馬領不出頓悟

誰說不敢拖超跑！「千萬麥拉倫」違停照拖　73秒KO網爽爆：舒服

她在立委服務處遭強吻襲胸...逃門口被拉回硬上　他有臉這樣說...

停產跑車又少一台了！本田S2000國道「撞成稀巴爛」　網歪樓：增加稀有度

黃國昌剛接館長遭轟3槍委任律師　先因挨告違反《選罷法》出庭

快訊／高雄市警局「鑑識中心火警」！4F實驗室烘箱冒煙　燒毀大麻

絕命終結站翻版？砂石車暴衝民宅…毀2屋2車「幸好先撞斷燈桿」

快訊／南投4歲女童遭「虐殺埋屍」！　生母及男友遭羈押禁見

獨／女兒被霸凌綁繩倒梯間亡　 爸媽控親家母殺人...婆婆回應了

白狼揪眾抗議...跌落棺木還吃《集遊法》官司　結局有哏

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

國家隊口罩混337萬多片安徽製　產線撐不住！加利老闆：不後悔

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

美女網軍對他愛不完　警阻匯款他稱已賺300萬...立馬領不出頓悟

誰說不敢拖超跑！「千萬麥拉倫」違停照拖　73秒KO網爽爆：舒服

她在立委服務處遭強吻襲胸...逃門口被拉回硬上　他有臉這樣說...

停產跑車又少一台了！本田S2000國道「撞成稀巴爛」　網歪樓：增加稀有度

黃國昌剛接館長遭轟3槍委任律師　先因挨告違反《選罷法》出庭

快訊／高雄市警局「鑑識中心火警」！4F實驗室烘箱冒煙　燒毀大麻

絕命終結站翻版？砂石車暴衝民宅…毀2屋2車「幸好先撞斷燈桿」

快訊／南投4歲女童遭「虐殺埋屍」！　生母及男友遭羈押禁見

獨／女兒被霸凌綁繩倒梯間亡　 爸媽控親家母殺人...婆婆回應了

白狼揪眾抗議...跌落棺木還吃《集遊法》官司　結局有哏

美女網軍對他愛不完　警阻匯款他稱已賺300萬...立馬領不出頓悟

誰說不敢拖超跑！「千萬麥拉倫」違停照拖　73秒KO網爽爆：舒服

BTS空降告示牌冠軍　粉絲功勞大！「兩關鍵原因」攻破美國市場

LIVE／實名制口罩混大陸製　指揮中心14:00最新說明

快訊／那個男人回來了！連千毅復出「記者會見」　上千網友刷爆讚

中職／樂天桃猿選秀談好8人　只剩首輪馬傑森

爸不給養貓！女童做PPT列優點　2.1萬人助喵皇入厝...連微軟都被征服

她在立委服務處遭強吻襲胸...逃門口被拉回硬上　他有臉這樣說...

美國現有房屋7月交易量上升6％　經濟學家預期未來一年半需求強勁

民眾湧藥局搶退「Carry mask」　實名制口罩一早被換光沒得賣

社會熱門新聞

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

台南男「才剛來2發」房門秒打開

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

「婆婆殺了我」媳不堪霸凌自殺　夫家還想刪遺書

加利老闆曝內幕：快把我踢出國家隊

快訊／台北少女失聯4天找到了

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

苗栗少女找到了　警4個月後新竹尋獲

台中癌末男「剩90天能活」！社會局：他醉倒8次

即／台南砂石車衝入民宅！　駕駛受困搶救中　

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

台南男「才剛來2發」房門秒打開

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

「婆婆殺了我」媳不堪霸凌自殺　夫家還想刪遺書

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面