獨／血淚文控「我的婆婆殺了我」離世　北市女親妹妹吐124字真相

▲北市張姓女子疑似不堪婆家霸凌輕生，圖為多年前慶生照片。（圖／翻攝張女臉書）

記者黃君瀚／綜合報導

「我的婆婆殺了我！」北市一名張姓女子疑因婆媳問題走上絕路，生前寫下無奈控訴，一字一句的血淚引起網友廣傳討真相。《ETtoday新聞雲》聯繫張女胞妹，她坦言家人最近心情太悲傷疲累，很難再細說什麼，「只是希望姊的生命能帶給我們一些正面積極的含意，大家能更重視婆媳問題...... 不想這樣的憾事再發生。」

張女妹妹表示，張家人最近的心情太悲傷、太疲累，很難再去回應相關的細節，只希望姊姊的生命能帶給社會一些正面積極的含意，讓大家更重視婆媳問題，同時珍惜生命，「不想引起仇恨，不想這樣的憾事再發生。謝謝你們的關心，謝謝。」

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據了解，北市1名36歲的張姓女子因婆媳問題在臉書上寫下以「我的婆婆殺了我」為標題的文章後輕生離世，且張女妹妹也在追思文中提到張女曾向友人透露婆媳關係緊繃，「相處8年被當垃圾」。

張女生前曾在臉書寫道，「我的婆婆殺了我，嫁來的幾年，每天過的膽戰心驚，我還是太天真，以為自己能變正常……天天看人臉色活著真的很累，不是想死，是活不了了，三不五時的言語霸凌，說錯一次話，就無視你、恐嚇你。夠了。我連想正常點活著都不行，謝謝指教，我不在就好了。」

警方調查，9日上午7時許，發現張女持繩索在樓梯間輕生，並留下幾張紙寫到婆媳關係問題，最後檢警相驗張女遺體時，張女父母則當場指控「婆婆殺人」，張女丈夫以及丈夫胞弟則難過不語。

本站新聞〈獨／女兒被霸凌綁繩倒梯間亡 爸媽控親家母殺人...婆婆回應了〉報導，《ETtoday新聞雲》記者實際走訪女子婆家，發現當時公公、婆婆以及二媳婦在場，婆婆面對記者訪問表示「我們之間沒有事，應該是她個人的問題」，也哽咽強調「其實我們再說什麼也都百口莫辯」。

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