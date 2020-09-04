加利再發聲明！口罩退貨自9/9起「限期1個月」聯繫窗口曝光

▲加利工廠負責人林明進被帶回工廠搜索。（圖／記者陳豐德攝）

記者洪巧藍／台北報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝販賣引發軒然大波，加利今（4）日二度發出聲明告知民眾退換貨事宜，依據從盤商藥局、網路、公司購買有不同對口退換貨方式，退貨時間從9月9日至10月8日，聯絡窗口也進行公布。

食藥署已經要求涉及加利的實名制口罩從今日開始於藥局、超商、或者參加實名制的全聯、康是美，以一片換一片的方式進行換貨；至於自購加利口罩，業者4日傍晚二度發出聲明公布退換貨方式。

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聲明指出，與盤商、藥局購買的直接回盤商藥局進行退換貨，加利後續會對盤商處理；網路購買的請至原網路平台辦理退款，或連繁八里工廠；公司現場購買的請帶發票及商品可直接到公司退款（以實際片數每片5元退款）。

加利聲明也公布退貨時間自109年9月9日起至109年10月8日止(10月1日至10月4日除外)，每周一至周五(上班時間)8點30分至12點、13點至17點及每周六8點30分至12點。退貨窗口電話02-2619-1377，相關事宜請於上班時間洽業者聯聚窗口。

加利負責人林明進目前已被列為刑事案件被告，且被調查局約談，而下午調查局人員連同經濟部工業局等單位人員帶著林明進回工廠搜索，其律師也一併到場，而稍早結束搜索，林明進將被帶往地檢署複訊。

▲加利科技聲明。（圖／新北市衛生局提供）