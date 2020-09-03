美濃火燒山縱火犯到案了！檢方起訴：他覬覦國有林地燒燬賠償金　

▲監視器拍下傅姓男子蹲下手持打火機點燃枯葉，企圖讓火勢延燒到國有林地。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄美濃區廣林里山區在4月4日發生一起火燒山事件，事後遭發現是有人「惡意點火」，當時監視器拍下一名穿著紫色上衣的男子，騎著機車經過產業道路時，停在路邊，並手持打火機點燃路邊枯葉引發火勢，這名點火的傅姓男子遭掌握身份後，依《公共危險罪》與《森林法》送辦，根據起訴書的內容，傅姓男子向林管處承租4塊國有林地，由於他聽說承租的林地如果遭到焚毀，可以獲得補償金，因此故意點火引發火勢。

▲由於地處偏遠，消防隊救火不易，火勢延燒三天才被撲滅。（圖／ETtoday資料照）

事發當時，由於美濃火燒山的火勢一發不可收拾，共延燒了3天，附近民眾覺得案情不單純，向警方報案，稱有疑似是有人縱火，員警立刻前往現場，並調閱案發地點附近工寮監視器畫面，果然在4月4日下午發現穿紫色上衣的傅姓男子，騎車經過時突然停在路邊，手持打火機彎下腰，點燃路邊枯葉。

▲監視器拍下傅姓男子蹲下手持打火機點燃枯葉，企圖讓火勢延燒到國有林地。（圖／ETtoday資料照）

火勢後來延燒到林務局屏東林區管理處旗山工作站第52林班地(美濃區茶頂段67地號等多處地號)，經旗山林務局人員測量火燒面積有0.2公頃，而且火場地點偏遠，燃燒面積一時難控制，火勢直到三天後才熄滅，但茶頂山和九芎林一帶國有林地已經焦黑一片。

傅姓男子到案之後，坦承點火燃燒葉片，林管處人員出庭時也表示，他曾在火災現場問能否請領「補償金」，檢方依據警方調閱的監視畫面，以及消防火調鑑定書，認定傅姓男子覬覦補償金，因而在引燃路旁竹葉，想讓火勢燒到林班地。

橋頭地檢認定傅姓男子縱火動機、引火證據確鑿，涉嫌放火燒燬他人森林罪，依違反森林法將他起訴，依據森林法第53條，放火燒燬他人森林者，處3年以上10年以下有期徒刑，因此傅姓男子恐怕得為自己的行為，付出龐大代價。

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