高雄透天厝大火　孝女攜母逃遇濃煙...機警奔後陽台爬鄰宅屋頂

▲鳳山一處民宅清晨發生火警，所幸母女逃生及時兩人都沒有受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄鳳山區清晨3點多發生一起住宅火警案，一棟2樓透天、頂樓加蓋的民宅，一樓客廳突然冒出火煙，當時在二樓熟睡的母女聽到聲響驚醒，第一時間本來想往樓下逃生，不過現場濃煙密佈、往下逃生不易，43歲的女兒急中生智帶著媽媽爬上後陽台逃生，由於失火戶的陽台和鄰居家的屋頂一般高，因此兩人暫時爬到鄰居屋頂等待救援，所幸消防人員抵達後，兩人無傷被救下。

▲鳳山一處民宅清晨發生火警，所幸母女逃生及時兩人都沒有受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據了解，消防人員抵達現場時，發現火舌從一樓竄出，一開始沒注意到母女爬上鄰居家屋頂，因此撲滅火勢後立刻衝進屋搜救，後來是聽到屋頂傳來呼救聲，才找到人，架梯將兩人救下。幸好43歲的女兒第一時間就帶70歲的母親逃生，因此兩人都意識清楚、沒有受傷，不需送醫。

消防隊指出，這起搜救行動一共出動3個分隊以及特搜中隊12車35人前往搜救，經初步了解是1樓客廳的陳列物品起火燃燒，但實際的起火原因還有待火調人員進一步調查。

▲鳳山一處民宅清晨發生火警，初步調查是一樓陳列物品起火導致。（圖／記者黃子倩翻攝）

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