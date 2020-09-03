從坐在蘇貞昌旁邊換到市長座位　陳其邁希望行政院支持這4件事

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長陳其邁8月24日上任後，3日首次以市長身分列席行政院會，讓行政院長蘇貞昌直呼「很高興看到他今天以市長的身分列席」，而陳其邁也藉由院會期間，喊話政院支持高雄產業轉型、就業環境、治水及交通建設等4項重大建設，讓區域均衡發展。

▲陳其邁3日首次以高雄市長身分列席行政院會。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai，下同）

「今天第一次以市長身份，出席行政院會」。陳其邁表示，對於南部地區鄉親來講，南北平衡、區域均衡發展非常重要。尤其產業轉型，跟整個整體就業的環境，還有包括治水、交通建設，都需要中央能夠給予更多的關注。

陳其邁強調，地方政府的工作，都是市民的生活，有些也許是小事，但其實對國家整體政策的形成來講，都很重要，「我也在行政院工作，現在到地方服務，充分體認到，其實政府是一體的」，因此拜託行政院，在未來對於高雄的上述4項重大建設可以給予支持。

對於首次以市長身分出席院會，陳其邁表示，再次對，蘇貞昌跟所有各部會的同仁表達感謝，讓他過去一段時間在行政院有很好學習的機會。而蘇貞昌則說，「陳其邁市長過去是坐在我的旁邊，但今天他雖然距離比較遠，我很高興看到他今天以市長的身分列席」。