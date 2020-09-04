爸爸「愛講幹話」回聯絡簿讓人想歪！　4千人看錯秒面壁：在調情？

▲貼文超過4000人按讚。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

爸爸太常講開玩笑的廢話，就連回兒子聯絡簿也要跟老師聊兩句！一名網友貼出聯絡簿留言欄，老師說孩子有繪畫天分，「構圖方面是會主動自己隨意畫，不用老師再叮嚀」，爸爸看了也開心回覆，平常確實會牽著兒子的手一起畫畫，就連「作X的時候」也會，廣大網友一看全嚇歪。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出聯絡簿對話，兒子告訴老師，爸爸在家都會教他畫畫，老師看了他的作品也發現，確實具有繪畫基礎與天分，所以留言問家長「是真得（的）嗎？」原PO透露，這位爸爸平時就很愛「講幹話」，所以回應老師時也忍不住開個小玩笑，「平常會牽著他的手一起畫動物，作夢的時候也會教他畫畫！」想不到這段話裡面的1個字引發熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

▲很多人把作夢的「夢」看錯。（圖／翻攝自爆廢公社）



網友全都很有默契地注意到同個亮點，由於爸爸的字跡比較隨興，其中作夢的「夢」寫得很像「愛」，很多人第一眼看過去都看成「作愛的時候」，嚇得趕緊回頭確認第二遍，才看出其實爸爸寫的是「作夢」。網友紛紛留言，「一開始覺得是夢，越看越像愛」、「這4（是）在調情嗎」、「這個夢字太藝術」、「爸爸說…作什麼的時候教他畫畫？我一定是誤會什麼」、「第一次看成做愛，嚇到想說怎麼可能死變態，再看一次原來是作夢」、「老師第一眼看到可能想要報警吧」。

此外，還有很多人發現老師竟然「得」、「的」不分，「老師去罰站，是真『的』嗎」、「我只注意到那個得」、「我只注意老師寫錯字」、「老師的國字誰教的？」