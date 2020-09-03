中台灣寵物展折扣超下殺！百家大廠囤貨趁這檔　享受毛孩按摩、免費寵物溝通

▲寵奴們照過來！9/11（五）～9/14（一）展昭台中寵物用品展規劃3大毛爸媽最愛主題活動，讓飼主與毛孩開心同樂、剁手囤貨。（圖／展昭台中寵物展提供）

生活中心／綜合報導

久違了，中部最大的寵物展來了！9/11（五）～9/14（一）展昭台中寵物用品展，打造350+攤位、攜手130+知名寵物品牌、號召全台100+廠商，於臺中國際展覽館盛大展出。今年大會規劃3大毛爸媽最愛主題活動，超霸氣、最好玩、最專業，讓飼主與毛孩開心同樂、剁手囤貨，資深寵奴絕不容錯過。

請繼續往下閱讀...

展昭台中寵物用品展超霸氣！線上索票逛展，總市價破萬元毛孩豪禮天天抽；還能蒐集4顆神聖許願星，讓展昭實現你的毛孩心願。只要寵物展護照一本在手，優惠跟著走。折扣祭出5折優惠、1折激殺和超狂銅板價；消費滿額像是展場消費滿2,000元還能加碼抽，為主子加菜趁此時。

寵物用品展還能是中台灣最好玩的超FUN毛孩樂園。S型跑跑王活動，誠徵寵界超級飛毛腿，勇奪冠軍就能飛奔賺零食；毛語ROOM活動提供免費寵物心靈溝通，正是傾聽汪喵心聲的好時機。展昭還有獨家！設置愛兔區（含鼠類）的小動物最愛專區，舉辦兔兔運動會、愛心認養，準備萌翻全場。毛孩健康生活照護習「做」活動，讓毛孩享受尊榮貴賓室待遇，寵物按摩和精油DIY，療癒超享受。

寵奴最關心的健康問題，來展昭也能得到解答。設有愛寵健診站免費健診，把關毛孩健康，病毒out！還能化身小獸醫，體驗寵物診療流程。展場預計會有毛孩美萌秀、吸睛名犬秀、創意毛孩造型大賽，肯定讓人整場「好可愛」尖叫個不停。展場中最棒的狗狗是誰？只要獲得模範狗封號，毛孩禮貌帶免費送。逛好逛滿狂敗下殺品，購物不怕重，宅配寄放區隨時等著你。為了防疫新生活能安心逛展，全程需配戴口罩，未攜帶者以及體溫超過37.5度者，無法入場。

【展昭臺中寵物用品展】

時間：2020/9/11（五）～9/14（一）

地點：臺中國際展覽館

免費門票限時索取：https://pse.is/vecqq（9/10前截止）

多元免費入場方式：https://reurl.cc/D6Z5eO

官網：https://www.chanchao.com.tw/petsshow/taichung/

粉絲專頁：https://www.facebook.com/taipei.pets/

展覽採實聯制入場，請持【入場憑證QRCode】或配合各展【實聯制登記方案】，方可入場。