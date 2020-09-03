身上疑似帶氣槍！日籍記者遭港警逮捕...周庭憂：第四權正面臨打壓

▲一名日籍記者被港警逮捕。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

今（3）日有日媒報導指出，一名日籍記者8月31日在示威現場被港警逮捕，事後港警出面證實此事，並指出當天在對方身上查到一支疑似「氣槍」的物品，因此以涉嫌藏有仿製槍械逮捕。對此，香港民運女神周庭在臉書強調，媒體和記者正面對愈來愈多的打壓，請大家務必繼續關注。

日媒《產經新聞》驚爆，這名日籍男子自2016年起住在香港，是一名自由媒體人，去年起他在香港反送中示威活動的現場拍攝照片和影片。據悉，日籍男子在香港出生，但從小在日本成長，持有日本記者證，也擁有香港護照，8月31日在旺角近港鐵太子站一帶被捕，隔一天就獲准保釋。

港警向《立場新聞》證實，8月31日下午約5時30分許，油尖區旺角近港鐵太子站一帶有民眾聚集，多次警告後對拒絕離開的人採取執法行動，最後共拘捕9男6女，其中確實有一名36歲日籍男子。

港警指出，在日籍男子身上搜出一支疑似「氣槍」的物品，因此被依「涉嫌藏有仿製槍械」逮捕，但是「調查期間，該名男子並沒有向人員表示自己是記者，也沒有在他身上檢獲任何與記者工作有關的證件或工具。」

對此，周庭在臉書發文指出，「不單是示威者，媒體和記者也正在面對愈來愈多的打壓，請大家務必繼續關注。」貼文將近有4千人關注，並被212人分享。

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